segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

“É uma sentença histórica”, diz Socrates sobre condenação do Estado português na Operação Marquês

O antigo primeiro-ministro vai receber uma indemnização de 15 mil euros por divulgação de informações sujeitas a segredo de justiça. Sócrates considera que a decisão representa uma condenação simbólica do Estado português.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
“É uma sentença histórica”, diz Socrates sobre condenação do Estado português na Operação Marquês

“O meu telemóvel ouviu isto?”. Perceba porque é que os seus dispositivos parecem ouvir as suas conversas

Relacionados

Tribunal reconhece violação do segredo de justiça e condena Estado a indemnizar José Sócrates em 15 mil euros

Embora tenha obtido uma vitória parcial, o tribunal decidiu que José Sócrates terá de pagar 92,7% das custas do processo.
Tribunal reconhece violação do segredo de justiça e condena Estado a indemnizar José Sócrates em 15 mil euros

Operação Marquês. Companheira de José Sócrates recusa depor e tribunal adia testemunho

O julgamento da Operação Marquês ficou marcado pela recusa de Lígia Correia, companheira de José Sócrates, em prestar depoimento. A testemunha pediu para consultar um advogado e o tribunal adiou a audição para 30 de junho
Operação Marquês. Companheira de José Sócrates recusa depor e tribunal adia testemunho

Autor de parecer para Sócrates pode ter cometido crime

Juristas ouvidos pelo SOL admitem que Paulo Pinto de Albuquerque, o professor de Direito que recebeu 500 mil eurosdo primo de José Sócrates por um parecer para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem pode ter cometido um crime de branqueamento de capitais.
Autor de parecer para Sócrates pode ter cometido crime

José Sócrates considerou “histórica” a decisão do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa que condenou o Estado português a indemnizar o antigo primeiro-ministro em 15 mil euros por má administração da justiça no âmbito do processo Operação Marquês.

A sentença, datada de sábado, determina que o valor deve compensar os danos sofridos pelo ex-governante devido à “divulgação de informações sujeitas a segredo de justiça” por órgãos do Estado durante a fase de investigação do processo.

“É a primeira vez que o Estado é condenado por violação do segredo de justiça. [...] É, portanto, uma sentença histórica”, afirmou José Sócrates numa declaração aos jornalistas na Ericeira, em Mafra.

Tribunal aponta violação das garantias de defesa

Em causa está a divulgação, por órgãos de comunicação social, de informações relacionadas com a Operação Marquês, incluindo a indicação de que José Sócrates seria detido em novembro de 2014 no aeroporto de Lisboa, algo que viria a acontecer.

A sentença refere que, naquela fase do processo, apenas tinham acesso aos elementos do inquérito o juiz de instrução criminal, a Autoridade Tributária e o Ministério Público.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A juíza Daniela Santos Costa considerou que, “embora não se tenha apurado quem foi o concreto responsável” pelas fugas de informação, “é de intuir” que, estando o processo sujeito a segredo de justiça interno, estas “tenham partido de alguém que se movia no interior da investigação”.

A magistrada sustentou ainda que as “violações ao segredo de justiça” representaram “uma clara diminuição das garantias de defesa” de José Sócrates e constituíram “uma afronta à reserva da vida privada do autor, ao seu bom nome, honra e reputação pública enquanto antigo chefe de Governo português”.

Sócrates acusa responsáveis de terem criado “um processo paralelo”

Após conhecer a decisão, o antigo primeiro-ministro criticou os responsáveis pelas fugas de informação durante a investigação.

“Aquelas pessoas comportaram-se como criminosos, pessoas a quem entrega a sua liberdade, a defesa da lei, comportaram-se como criminosos, querendo fazer, no fundo, um processo paralelo, que fosse julgado nos jornais e nas televisões, sem direito a defesa”, afirmou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A ação contra o Estado foi apresentada por José Sócrates em fevereiro de 2017. O antigo governante tinha pedido uma indemnização total de 205 mil euros, alegando má administração da justiça e violação do direito a uma decisão num prazo razoável.

O tribunal absolveu, contudo, o Estado relativamente à questão da duração do processo.

“Isto não é sobre dinheiro”, diz antigo primeiro-ministro

Questionado sobre a diferença entre o valor pedido e a indemnização atribuída, José Sócrates rejeitou que a decisão tivesse como principal questão a componente financeira.

“Acha que isto é sobre dinheiro? Acha que eu estou preocupado com o dinheiro? A minha intenção, ao sublinhar esta sentença, é o seu caráter simbólico, é a condenação do Estado”, afirmou.

A Operação Marquês começou em 2013 e tornou-se pública em novembro de 2014, quando José Sócrates foi detido no aeroporto de Lisboa. O inquérito terminou em outubro de 2017, com a acusação do Ministério Público contra o antigo primeiro-ministro e outros arguidos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O julgamento de José Sócrates e de outros 20 arguidos por crimes como corrupção e outros ilícitos económico-financeiros começou em julho de 2025 no Tribunal Central Criminal de Lisboa.

Temas

José Sócrates
Tribunal
Condenação
Estado
Indemnização

Leia também

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Mais vistos

Destaques