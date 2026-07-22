Duas portuguesas morrem em acidente de mota durante férias em Formentera, confirma Governo

As vítimas, com cerca de 30 anos, perderam a vida numa colisão entre a mota em que seguiam e um táxi na ilha espanhola de Formentera. A Guardia Civil está a investigar as circunstâncias do acidente. Portugal já está a "prestar o apoio consular necessário"

Duas cidadãs portuguesas morreram esta quarta-feira na sequência de um violento acidente de viação ocorrido na ilha de Formentera, em Espanha.

Segundo fonte da Guardia Civil, citada nas imprensa espanhola, as vítimas teriam trinta e poucos anos.

Colisão envolveu uma mota e um táxi

De acordo com as primeiras informações, as duas mulheres seguiam numa mota quando ocorreu uma colisão com um táxi nas imediações de Cala Saona, uma das zonas mais conhecidas da ilha.

As jovens estariam de férias em Formentera na companhia de outros amigos portugueses.

As autoridades espanholas encontram-se a investigar as causas do acidente, não tendo sido, até ao momento, divulgados mais detalhes.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, já confirmou à agência Lusa a morte das duas cidadãs portuguesas e expressou "o mais sentido pesar aos familiares e amigos das vítimas".

"Confirmamos a informação da morte de duas jovens no trágico acidente, e os nossos serviços consulares estão a acompanhar a situação, em contacto com as autoridades locais, e a prestar o apoio consular necessário", acrescentou o governante.