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Duas jovens resgatadas do mar em Espinho

As adolescentes, de 14 e 15 anos, foram retiradas da água por nadadores-salvadores na Praia da Baía. As autoridades mobilizaram seis operacionais e três viaturas para a ocorrência.
Redação
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Duas jovens foram resgatadas do mar ao início da tarde desta terça-feira na Praia da Baía, em Espinho, distrito de Aveiro, depois de terem pedido ajuda enquanto nadavam.

O alerta foi dado pelas 13h40, após as duas adolescentes terem sinalizado dificuldades na água, segundo uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Espinho citada pela agência Lusa.

Cerca das 14h00, as jovens, de 14 e 15 anos, já se encontravam no areal da praia, onde estavam a ser assistidas pelos meios de socorro.

Menores foram avaliadas após resgate

Uma fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto revelou que foi solicitada a presença de familiares das jovens ou da Polícia Marítima, por se tratarem de menores, para decidir sobre a eventual necessidade de assistência hospitalar.

A operação de resgate contou com a participação de seis operacionais e três viaturas.

As duas jovens foram retiradas da água pelos nadadores-salvadores que se encontravam em serviço na Praia da Baía, evitando que a situação evoluísse para um cenário mais grave.

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