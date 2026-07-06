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Duas irmãs encontradas mortas numa estufa agrícola na Póvoa de Varzim. PJ investiga causas

O alerta foi dado às 11h00 deste domingo.
Redação
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Duas irmãs encontradas mortas numa estufa agrícola na Póvoa de Varzim. PJ investiga causas

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A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de duas irmãs, de 73 e 76 anos, no interior de uma estufa agrícola, na freguesia da Estela, no concelho da Póvoa de Varzim.

O alerta foi dado perto das 11h00 deste domingo, depois de as duas mulheres terem sido encontradas em paragem cardiorrespiratória.

À chegada dos meios de socorro, já não foi possível reverter a situação, tendo os óbitos sido declarados no local.

Corpos foram levados para o Instituto de Medicina Legal

Após a confirmação das mortes, os corpos das duas vítimas foram transportados, pelos Bombeiros da Póvoa de Varzim, para o Instituto de Medicina Legal, onde serão submetidos a exames periciais que poderão ajudar a esclarecer as causas dos óbitos.

O caso está agora nas mãos da PJ.

Até ao momento não foram divulgados mais detalhes.

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Irmãs
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Paragem cardiorrespiratória

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