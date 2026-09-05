Duas crianças ficam feridas em violento despiste na A3: carro embateu numa estrutura de betão

O pai das crianças poderá ter adormecido momentaneamente ao volante, levando o carro a sair da autoestrada e a percorrer vários metros pela berma. O veículo acabou por embater numa estrutura de betão e ficou numa posição instável.

Duas crianças, de 14 e dez anos, ficaram feridas esta manhã num violento despiste na A3, em Lagoa, Vila Nova de Famalicão. A mãe, de 45 anos, também sofreu ferimentos, enquanto o pai, que conduzia o veículo, saiu ileso.

Na origem do acidente poderá estar o cansaço do condutor. Segundo o Correio da Manhã, o homem terá adormecido momentaneamente ao volante, fazendo com que o carro saísse da faixa de rodagem.

O veículo, onde seguia uma família de Barcelos, circulava no sentido Porto-Valença quando entrou na berma e percorreu vários metros até embater numa estrutura de betão.

Carro ficou em posição instável

O embate provocou um cenário de grande destruição e obrigou os bombeiros a tomar precauções adicionais para retirar as vítimas.

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão tiveram de utilizar escoras para sustentar o veículo e evitar que tombasse durante as operações de socorro.

As duas crianças e a mãe sofreram ferimentos ligeiros. Foram assistidas no local e posteriormente transportadas para o Hospital de Vila Nova de Famalicão.

O acidente ocorreu pelas 08h25. No local estiveram 11 elementos dos bombeiros, apoiados por quatro viaturas.

GNR investiga acidente

A Brigada de Trânsito da GNR esteve no local e está a investigar as circunstâncias do despiste.

O acidente aconteceu numa zona da A3 onde não existe rail metálico na berma. Durante as operações de socorro, o trânsito esteve condicionado a duas vias.