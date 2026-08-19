Dois trabalhadores mortos após queda de grua de grandes dimensões em Belas

As circunstâncias do acidente ainda estão por apurar.

Dois trabalhadores morreram hoje de manhã na sequência da queda de uma grua de grandes dimensões na via pública na freguesia de Belas, concelho de Sintra, Lisboa, disse à Lusa fonte da proteção civil.

“A grua de grandes dimensões caiu na via pública na Rua D. Inês de Castro em Belas. Há duas vítimas mortais”, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, acrescentando desconhecer se a grua causou danos materiais na rua.

O alerta para o acidente foi dado às 08:04 e às 08:45 estavam no local 15 operacionais, com o apoio de seis veículos.