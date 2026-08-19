quarta-feira, 19 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Dois trabalhadores mortos após queda de grua de grandes dimensões em Belas

As circunstâncias do acidente ainda estão por apurar.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Dois trabalhadores mortos após queda de grua de grandes dimensões em Belas
Dreamstime

Distribuidora de pão sequestrada à mão armada e violada em Torres Novas. Foi abandonada em Cascais

Dois trabalhadores morreram hoje de manhã na sequência da queda de uma grua de grandes dimensões na via pública na freguesia de Belas, concelho de Sintra, Lisboa, disse à Lusa fonte da proteção civil.

“A grua de grandes dimensões caiu na via pública na Rua D. Inês de Castro em Belas. Há duas vítimas mortais”, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, acrescentando desconhecer se a grua causou danos materiais na rua.

O alerta para o acidente foi dado às 08:04 e às 08:45 estavam no local 15 operacionais, com o apoio de seis veículos.

Temas

Queda de grua
Belas
Sintra
Morte
Acidente na via pública

Leia também

Mergulhador desaparece durante trabalhos na Lisnave em Setúbal. Buscas estão em curso

Um homem, de 28 anos, estava a trabalhar numa chamada "caixa de mar", que se situa abaixo da linha de água quando desapareceu. O seu quipamento de mergulho foi encontrado no local.
Mergulhador desaparece durante trabalhos na Lisnave em Setúbal. Buscas estão em curso

PSP investiga homem filmado de trotinete em contramão na Ponte 25 de Abril

Vídeo começou a circular nas redes sociais esta semana e mostra o condutor a avançar no sentido contrário ao trânsito. A polícia procura agora esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
PSP investiga homem filmado de trotinete em contramão na Ponte 25 de Abril

Salesianos de Lisboa esclarecem caso das 32 pessoas hospitalizadas: grupo francês estava apenas alojado nas instalações

Os indivíduos hospitalizados não são estudantes, mas sim um grupo, proveniente de França, que se encontra alojado de forma temporária nas instalações do colégio
Salesianos de Lisboa esclarecem caso das 32 pessoas hospitalizadas: grupo francês estava apenas alojado nas instalações

Mais vistos

Destaques