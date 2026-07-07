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Dois sismos de baixa magnitude atingiram o Faial em menos de trinta minutos

A atividade foi confirmada pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores.
Redação
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Dois sismos de baixa magnitude atingiram o Faial em menos de trinta minutos
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“O meu telemóvel ouviu isto?”. Perceba porque é que os seus dispositivos parecem ouvir as suas conversas

A população da ilha do Faial voltou a sentir a terra tremer ao final da tarde desta segunda-feira, depois de dois sismos de baixa magnitude terem sido registados num intervalo inferior a meia hora. A atividade foi confirmada pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Apesar de ambos os abalos terem sido percetíveis no concelho da Horta, não há registo de danos pessoais ou materiais.

Dois eventos sucessivos

O primeiro sismo ocorreu às 18h15 locais e atingiu magnitude 2,8 na escala de Richter. Pouco depois, às 18h42, foi registado um segundo abalo, ligeiramente inferior, com magnitude 2,7.

Segundo os especialistas, ambos tiveram origem numa área situada a norte da ilha do Pico, sendo sentidos na ilha do Faial com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada. Essa intensidade corresponde a um sismo classificado como fraco, normalmente percetível dentro de edifícios, mas sem capacidade para provocar estragos.

Região continua sob vigilância

Embora os dois abalos não sejam considerados invulgares para o arquipélago dos Açores, surgem numa fase em que a atividade sísmica daquela região continua a ser acompanhada com especial atenção pelos especialistas.

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Nos últimos meses, o CIVISA tem vindo a monitorizar um aumento da atividade no sistema geológico existente entre as ilhas do Faial e do Pico, razão pela qual o nível de alerta vulcânico foi anteriormente elevado de V0 para V1.

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