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Dois mortos e dois feridos após queda de automóvel de viaduto em Matosinhos

O acidente ocorreu de madrugada e as vítimas mortais têm 16 e 20 anos.
Redação
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Dois mortos e dois feridos após queda de automóvel de viaduto em Matosinhos

Motorista admite troca de pedais como causa do acidente que matou duas mulheres na estação de Agualva-Cacém

Dois jovens, de 16 e 20 anos, morreram na madrugada desta quinta-feira na sequência da queda de um automóvel de um viaduto, em São Mamede de Infesta, no concelho de Matosinhos.

Do acidente resultaram ainda dois feridos, que também seguiam na viatura. Foram assistidos no local e transportados para o Hospital Pedro Hispano, de acordo com a CNN Portugal.

Tudo aconteceu cerca das 04h00, na Rua Santos Dias, mobilizando para o local os Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta, que procederam à remoção dos corpos.

Autoridades investigam as causas

As circunstâncias em que o automóvel caiu do viaduto ainda estão por esclarecer.

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