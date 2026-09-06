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Dois jovens morrem em violento despiste em Palmela

Um homem e uma mulher, descritos pelas autoridades como “muito jovens”, morreram este domingo de madrugada depois de o carro em que seguiam se ter despistado na Quinta do Anjo. Os óbitos foram declarados ainda no local.
Redação
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Dois jovens morrem em violento despiste em Palmela

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Duas pessoas morreram este domingo de madrugada na sequência de um despiste em Palmela, no distrito de Setúbal. As vítimas, um homem e uma mulher, eram “muito jovens”, segundo informações prestadas pela GNR e pela Proteção Civil, citadas pela agência Lusa.

O acidente aconteceu na Estrada Vila Amélia, na Quinta do Anjo, tendo o alerta sido dado às 05h34.

Vítimas morreram no local

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o despiste envolveu uma viatura ligeira.

Na sequência do acidente, morreram “um homem e uma mulher”. As autoridades não adiantaram as idades das vítimas, limitando-se a referir que eram duas pessoas “muito jovens”.

Os óbitos foram declarados no local pelas equipas de emergência. Os corpos foram posteriormente transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

13 operacionais no local

As operações de socorro mobilizaram 13 operacionais, entre elementos dos bombeiros, militares da GNR e profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

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No local estiveram seis viaturas, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Barreiro.

As circunstâncias em que ocorreu o despiste estão a ser apuradas pelas autoridades.

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