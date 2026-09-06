Dois jovens morrem em violento despiste em Palmela

Um homem e uma mulher, descritos pelas autoridades como “muito jovens”, morreram este domingo de madrugada depois de o carro em que seguiam se ter despistado na Quinta do Anjo. Os óbitos foram declarados ainda no local.

Duas pessoas morreram este domingo de madrugada na sequência de um despiste em Palmela, no distrito de Setúbal. As vítimas, um homem e uma mulher, eram “muito jovens”, segundo informações prestadas pela GNR e pela Proteção Civil, citadas pela agência Lusa.

O acidente aconteceu na Estrada Vila Amélia, na Quinta do Anjo, tendo o alerta sido dado às 05h34.

Vítimas morreram no local

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o despiste envolveu uma viatura ligeira.

Na sequência do acidente, morreram “um homem e uma mulher”. As autoridades não adiantaram as idades das vítimas, limitando-se a referir que eram duas pessoas “muito jovens”.

Os óbitos foram declarados no local pelas equipas de emergência. Os corpos foram posteriormente transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

13 operacionais no local

As operações de socorro mobilizaram 13 operacionais, entre elementos dos bombeiros, militares da GNR e profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

No local estiveram seis viaturas, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Barreiro.

As circunstâncias em que ocorreu o despiste estão a ser apuradas pelas autoridades.