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Dois homens gravados a espancar tio e sobrinho em Lisboa ficam em liberdade. Conflito terá começado devido a um cigarro

O sobrinho teve alta no próprio dia das agressões, mas o tio, de 69 anos, teve de voltar ao hospital devido a “complicações”, permanecendo internado.
Redação
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Dois homens gravados a espancar tio e sobrinho em Lisboa ficam em liberdade. Conflito terá começado devido a um cigarro
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Dois irmãos morrem com cinco dias de diferença após serem atropelados durante passeio de bicicleta no Michigan

Dois homens, de 24 e 26 anos, ficaram em liberdade após espancarem um homem de 69 anos e o sobrinho de 46. Em causa esteve um conflito por causa de um cigarro, de acordo com o revelado pelo Correio da Manhã.

Tudo aconteceu no dia 8 de setembro, às 7h50, na zona de Ajuda, em Lisboa.

Os agressores abordaram inicialmente o homem mais novo para lhe pedir um cigarro, ao qual este acedeu. No entanto, quando solicitaram um segundo, a recusa terá desencadeado as agressões. 

O tio da vítima, de 69 anos, acudiu em socorro do sobrinho, mas acabou por perder os sentidos durante as agressões. O momento foi gravado e publicado nas redes sociais.

A PSP foi alertada para o episódio de violência. No local esteve uma equipa médica urgente para ajudar as duas vítimas, que foram transportadas para o hospital. O sobrinho teve alta no próprio dia, mas o tio teve de voltar ao hospital devido a “complicações”, permanecendo internado.

Os agressores foram detidos, mas um juiz do Campus de Justiça, em Lisboa, deixou-os em liberdade, ficando sujeitos apenas a apresentações semanais às autoridades e proibições de contactos com as vítimas.

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