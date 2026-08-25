Dois homens ficam em prisão preventiva após roubo com faca a menores

Dois homens, com 30 a 40 anos, ficaram em prisão preventiva após serem detidos pela PSP por suspeita de roubar dois menores em Cascais, ameaçando-os com uma faca. Os suspeitos, que tinham penas suspensas por roubos anteriores, levaram menos de 30 euros

Dois homens, com idades entre os 30 e os 40 anos, ficaram em prisão preventiva após serem detidos pela PSP em Cascais, por suspeita de um roubo com recurso a uma faca, noticiou a CNN Portugal.

Os dois suspeitos estavam já abrangidos por penas suspensas por anteriores crimes de roubo, segundo a informação divulgada pelas autoridades.

O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira, cerca das 03:30, na via pública. Os homens terão abordado dois menores e ameaçado esfaqueá-los caso não entregassem o dinheiro que tinham.

As vítimas acabaram por entregar menos de 30 euros aos suspeitos.

PSP localizou suspeitos 20 minutos depois

Depois do roubo, os dois jovens dirigiram-se à Esquadra de Cascais, onde descreveram aos polícias as características físicas dos suspeitos.

Cerca de 20 minutos depois, agentes fardados da Esquadra do Estoril localizaram dois homens nas proximidades do local do crime.

Os indivíduos apresentavam características coincidentes com as descritas pelas vítimas e foram abordados pelos agentes.

Os dois homens acabaram por ser detidos e posteriormente reconhecidos pelas vítimas como os suspeitos do roubo.

Suspeitos ficam em prisão preventiva

Os dois detidos foram presentes a tribunal, que determinou a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

A investigação prossegue para apurar todas as circunstâncias do roubo e a eventual responsabilidade dos suspeitos nos factos.