Dois homens baleados em Sintra com tiros de caçadeira disparados a partir de carro em andamento

Dois homens, de 24 e 25 anos, foram baleados na madrugada deste sábado em Algueirão-Mem Martins, no concelho de Sintra. Os disparos terão sido efetuados a partir de uma viatura em andamento, que abandonou o local após o ataque. Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e foi transportada para o Hospital de Santa Maria

Dois homens, de 24 e 25 anos, foram baleados na madrugada deste sábado, na Rua Almada Negreiros, em Algueirão-Mem Martins, no concelho de Sintra.

Segundo noticia a CNN Portugal, os disparos foram efetuados com uma caçadeira a partir de uma viatura que circulava na zona. Após o ataque, os ocupantes do veículo colocaram-se em fuga.

O homem de 24 anos sofreu ferimentos considerados ligeiros, tendo sido atingido num braço.

Já a segunda vítima, de 25 anos, foi atingida na cabeça e sofreu ferimentos graves. Após receber assistência no local, foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde permanece sob cuidados médicos.

Autores estão em fuga

As circunstâncias que estiveram na origem do ataque ainda não são conhecidas e a identidade dos suspeitos permanece por apurar.

A investigação foi entregue à Polícia Judiciária, que procura identificar os autores dos disparos e esclarecer a motivação do crime.

As autoridades estão também a recolher provas e a ouvir testemunhas para reconstruir a sequência dos acontecimentos e determinar se o ataque foi direcionado às vítimas ou se existem outras circunstâncias associadas ao caso.