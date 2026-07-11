Dois homens baleados em Sintra com tiros de caçadeira disparados a partir de carro em andamento

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Dois homens baleados em Odivelas. Suspeitos em fuga
Dois homens, de 24 e 25 anos, foram baleados na madrugada deste sábado, na Rua Almada Negreiros, em Algueirão-Mem Martins, no concelho de Sintra.
Segundo noticia a CNN Portugal, os disparos foram efetuados com uma caçadeira a partir de uma viatura que circulava na zona. Após o ataque, os ocupantes do veículo colocaram-se em fuga.
O homem de 24 anos sofreu ferimentos considerados ligeiros, tendo sido atingido num braço.
Já a segunda vítima, de 25 anos, foi atingida na cabeça e sofreu ferimentos graves. Após receber assistência no local, foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde permanece sob cuidados médicos.
Autores estão em fuga
As circunstâncias que estiveram na origem do ataque ainda não são conhecidas e a identidade dos suspeitos permanece por apurar.
A investigação foi entregue à Polícia Judiciária, que procura identificar os autores dos disparos e esclarecer a motivação do crime.
As autoridades estão também a recolher provas e a ouvir testemunhas para reconstruir a sequência dos acontecimentos e determinar se o ataque foi direcionado às vítimas ou se existem outras circunstâncias associadas ao caso.