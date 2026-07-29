Dois detidos no Aeroporto de Lisboa por tráfico de cocaína. PJ apreende droga para 610 mil doses

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 35 e 54 anos, suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes, no âmbito de uma operação realizada no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.
Em comunicado a PJ revela que a investigação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e integra as ações desenvolvidas para prevenir e travar a entrada de droga em território nacional através da principal infraestrutura aeroportuária do país.
Durante a operação, os inspetores intercetaram uma remessa de cocaína proveniente de um país da América Central. De acordo com a PJ, o produto apresentava um elevado grau de pureza e, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, permitiria a preparação de pelo menos 610 mil doses individuais.
Após serem presentes a primeiro interrogatório judicial, os dois arguidos ficaram sujeitos à medida de coação mais gravosa, tendo o tribunal determinado a sua prisão preventiva.
A investigação prossegue sob coordenação da Polícia Judiciária.