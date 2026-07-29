Dois detidos no Aeroporto de Lisboa por tráfico de cocaína. PJ apreende droga para 610 mil doses

Os inspetores intercetaram uma remessa de cocaína proveniente de um país da América Central. Os dois suspeitos ficaram em prisão preventiva.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 35 e 54 anos, suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes, no âmbito de uma operação realizada no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Em comunicado a PJ revela que a investigação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e integra as ações desenvolvidas para prevenir e travar a entrada de droga em território nacional através da principal infraestrutura aeroportuária do país.

Durante a operação, os inspetores intercetaram uma remessa de cocaína proveniente de um país da América Central. De acordo com a PJ, o produto apresentava um elevado grau de pureza e, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, permitiria a preparação de pelo menos 610 mil doses individuais.

Após serem presentes a primeiro interrogatório judicial, os dois arguidos ficaram sujeitos à medida de coação mais gravosa, tendo o tribunal determinado a sua prisão preventiva.

A investigação prossegue sob coordenação da Polícia Judiciária.