Do Amélia ao Mário Ruivo: 130 anos a Explorar o Atlântico

130 depois de D. Carlos ter iniciado a primeira campanha oceanográfica portuguesa, o trabalho continua a ser feito. Com renovadas capacidades científicas e operacionais, o navio Mário Ruivo parte agora para novas descobertas na costa.

O Tejo fica para trás à medida que o Mário Ruivo se afasta de Alcântara. A bordo, entre equipamentos científicos, cabos e instrumentos de recolha, há objetos que parecem pertencer a épocas diferentes. Alguns são tecnologia do século XXI. Outros remetem para o tempo em que a oceanografia portuguesa dava os primeiros passos. É a mesma viagem, mas não é o mesmo mar.

Esta terça-feira, 1 de setembro, assinalaram-se 130 anos desde a primeira campanha oceanográfica portuguesa, liderada pelo Rei D. Carlos. Em 1896, o Rei embarcou no iate Amélia para estudar a costa portuguesa. «Muitos consideram que foi aqui o início da moderna oceanografia em Portugal», afirma José Guerreiro, presidente do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Em 2026, o Mário Ruivo faz-se ao mar com instrumentos muito diferentes, mas com uma missão que mantém um princípio comum: conhecer o oceano através daquilo que se consegue recolher, medir e observar.

A diferença tecnológica entre os dois períodos é gigantesca. Em 1896, a investigação dependia de instrumentos como linhas de sonda, termómetros de inversão, garrafas para recolha de água, dragas e redes de plâncton. Hoje, o Mário Ruivo está equipado com sistemas de sonar e ecossondas, perfiladores acústicos de correntes e sondas batimétricas multifeixe, entre outros equipamentos destinados ao estudo da coluna de água, dos fundos marinhos e dos recursos vivos.

É nesse contexto que se enquadra o trabalho atual do IPMA no âmbito da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM), instrumento europeu destinado a proteger o meio marinho e a alcançar ou manter o Bom Estado Ambiental das águas marinhas. A investigação não se limita, por isso, à observação de espécies. A DQEM contempla diferentes componentes do ecossistema marinho, incluindo biodiversidade, espécies exploradas comercialmente, espécies não indígenas, redes tróficas, eutrofização, integridade dos fundos marinhos, alterações das condições hidrográficas, contaminantes, lixo marinho e ruído.

Um navio renovado para voltar ao mar

A comemoração dos 130 anos serviu também para apresentar a renovação do Mário Ruivo. De acordo com o IPMA, a intervenção representou um investimento global de cerca de sete milhões de euros e incidiu tanto sobre as capacidades científicas do navio como sobre os sistemas de propulsão e energia.

A modernização incluiu o reforço das capacidades de investigação e de bioprospecção oceanográfica e a instalação de novos equipamentos destinados à observação e monitorização do oceano. A renovação dos sistemas de propulsão e dos grupos geradores pretende, por sua vez, melhorar a eficiência energética e a sustentabilidade operacional, reduzir consumos e emissões e aumentar o número de dias de mar disponíveis para investigação.

O presidente do IPMA resumiu o ponto de partida da intervenção: «O navio era ótimo do ponto de vista de investigação, tinha o pequeno problema de não navegar». Mas agora está ‘curado’ e pronto para colocar Portugal nas bocas do mundo.

A intervenção incluiu a substituição dos motores e dos geradores e a instalação de uma nova gôndola sob o casco, que permite uma série de funções científicas, desde a prospeção dos stocks de peixe por meios acústicos até à inventariação e cartografia geológica e geofísica.

José Guerreiro não tem dúvidas: «Do ponto de vista científico, o equipamento que temos é do topo mundial». «Hoje, com um NI Mário Ruivo profundamente modernizado, reforçamos a capacidade de Portugal para estudar e monitorizar o oceano e produzir conhecimento essencial à sua proteção e gestão sustentável», acrescentou.

A modernização permitiu também aumentar a capacidade de alojamento a bordo. O número de investigadores passou de 12 para 27, podendo chegar aos 30, permitindo ao IPMA convidar investigadores de outros centros de investigação e laboratórios associados para participar nas missões e desenvolver o seu próprio trabalho.

A intervenção foi descrita pelo presidente do IPMA como «uma operação de coração aberto», numa referência à substituição dos motores e geradores e às alterações que esta implicou noutras estruturas do navio. Segundo José Guerreiro, uma operação que normalmente demoraria um ano e meio foi concluída em seis meses.

Concluída a intervenção, o Mário Ruivo entrou de imediato em atividade científica. Entre 15 e 27 de agosto, participou na campanha Áreas Marinhas Protegidas Oceânicas 2026 (AMPO2026), realizada na Crista Média Atlântica, a norte dos Açores.

Esta campanha teve como objetivo aprofundar o conhecimento científico sobre Áreas Marinhas Protegidas Oceânicas localizadas na Plataforma Continental Estendida portuguesa. Durante a missão foram recolhidos dados de oceanografia física, química e biológica e realizadas operações de observação de habitats e comunidades bentónicas, recolha de ADN ambiental, monitorização acústica de fauna marinha, amostragem de plâncton e levantamentos de batimetria.

A campanha de agosto foi a primeira missão realizada pelo Mário Ruivo após a mais recente modernização do navio e colocou desde logo as suas capacidades reforçadas ao serviço do conhecimento de áreas oceânicas de elevado valor ecológico.

A 1 de setembro, já no contexto da comemoração dos 130 anos da oceanografia portuguesa, o navio iniciou uma nova campanha, desta vez dedicada à monitorização do estado ambiental das águas marinhas portuguesas no âmbito da DQEM.

Na cerimónia, o ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, enquadrou a recuperação do Mário Ruivo na necessidade de Portugal reforçar a sua capacidade de conhecer e gerir o oceano. «Temos de continuar a descobrir e a conhecer, para gerir, para vencermos os desafios que temos pela frente, para vencermos os desafios também das alterações climáticas», afirmou.

O ministro lembrou ainda que Portugal tem «a terceira maior zona económica exclusiva da União Europeia» e resumiu a dimensão estratégica do mar numa frase: «Mar é também soberania».

A recuperação do navio, financiada através do PRR e do Fundo Azul, foi apresentada como um investimento que permite recuperar capacidade científica. «Hoje, e com esta importante recuperação, também recuperamos a autonomia», disse José Manuel Fernandes. Para o ministro, a diferença entre despesa e investimento é particularmente evidente neste caso: «Gastar é diferente de investir. Investir não é gastar».

O Mário Ruivo, acrescentou, representa um investimento «absolutamente crucial para Portugal», tanto na afirmação do conhecimento como na economia e no crescimento.

Do Amélia ao Mário Ruivo

A comparação entre 1896 e 2026 não se faz apenas através dos equipamentos. Faz-se também através das perguntas que a ciência coloca ao oceano. Na época de D. Carlos, tratava-se de conhecer uma realidade que permanecia em grande parte por estudar. A profundidade, a temperatura, as correntes, o plâncton ou a distribuição da fauna eram objetos de investigação que exigiam campanhas sistemáticas no mar.

Atualmente, a investigação parte de uma base de conhecimento muito mais extensa e utiliza tecnologias capazes de observar o oceano a escalas e profundidades que estavam fora do alcance dos cientistas do final do século XIX. Mas a necessidade de ir para o mar permanece.

É essa continuidade que o IPMA procurou assinalar a bordo do Mário Ruivo: a oceanografia portuguesa mudou radicalmente nos instrumentos e na capacidade de recolha de informação, mas continua dependente da observação direta do oceano.

No presente, essa observação tem ainda uma consequência adicional. Os dados recolhidos não servem apenas para conhecer o mar. Servem para avaliar o seu estado ambiental e apoiar decisões sobre a sua proteção e utilização.