Distribuidora de pão sequestrada à mão armada e violada em Torres Novas. Foi abandonada em Cascais

Além dos crimes sexuais, a mulher ficou sem dinheiro e bens pessoais.

Uma mulher de 49 anos foi sequestrada e violada por um homem na madrugada desta terça-feira na zona de Torres Novas.

Segundo informação avançada pelo Correio da Manhã , o crime terá ocorrido por volta das 05h30. A vítima, cuja profissão é distribuir pão naquela região, foi atacada naquela localidade e coagida, com recurso a arma de fogo, a entrar na carrinha de serviço.

Durante o percurso até à área metropolitana de Lisboa, a vítima terá sido violada e, mais tarde, por volta das 10h00 abandonada em Alcoitão, Cascais. Além dos crimes sexuais, a mulher ficou sem dinheiro e bens pessoais.

O assaltante roubou ainda um carro na zona onde deixou a vítima, tendo fugido pela A16.

Foi necessária assistência hospitalar à vítima, que foi transportada pelos bombeiros de Alcabideche para o Hospital de Cascais. O caso foi entregue à Polícia Judiciária.