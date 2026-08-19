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Distribuidora de pão sequestrada à mão armada e violada em Torres Novas. Foi abandonada em Cascais

Além dos crimes sexuais, a mulher ficou sem dinheiro e bens pessoais. 
Redação
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Distribuidora de pão sequestrada à mão armada e violada em Torres Novas. Foi abandonada em Cascais

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Segundo informação avançada pelo Correio da Manhã, o crime terá ocorrido por volta das 05h30. A vítima, cuja profissão é distribuir pão naquela região, foi atacada naquela localidade e coagida, com recurso a arma de fogo, a entrar na carrinha de serviço.

Durante o percurso até à área metropolitana de Lisboa, a vítima terá sido violada e, mais tarde, por volta das 10h00 abandonada em Alcoitão, Cascais. Além dos crimes sexuais, a mulher ficou sem dinheiro e bens pessoais. 

O assaltante roubou ainda um carro na zona onde deixou a vítima, tendo fugido pela A16.

Foi necessária assistência hospitalar à vítima, que foi transportada pelos bombeiros de Alcabideche para o Hospital de Cascais. O caso foi entregue à Polícia Judiciária.

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Sequestro e violação
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Cascais
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Violência sexual

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