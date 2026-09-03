“Disse que ia à casa de banho e desapareceu”: Jovem inglês procurado pela PSP em Lisboa

Julian Amaral, de 23 anos, está desaparecido desde a madrugada desta quarta-feira, depois de ter participado numa festa numa embarcação no rio Tejo. O jovem terá saído do barco após a chegada a Lisboa e, desde então, não voltou a ser visto.

Um jovem inglês de 23 anos está desaparecido em Lisboa depois de ter participado numa festa numa embarcação no rio Tejo. Julian Amaral terá sido visto pela última vez durante a madrugada desta quarta-feira, depois de o barco onde se encontrava ter atracado na zona da Rocha Conde de Óbidos.

Segundo o Correio da Manhã, que cita uma fonte oficial da PSP, o jovem entrou na embarcação ao final da tarde de terça-feira para participar na festa “Vida de Jovem Fest”. Quando o barco regressou a Lisboa, por volta da meia-noite, Julian saiu acompanhado por um primo.

De acordo com os familiares, pouco depois de deixar a embarcação, o jovem disse ao primo que ia à casa de banho. O familiar perdeu-o então de vista e não voltou a encontrá-lo.

Uma fonte oficial da PSP confirmou o desaparecimento ao Correio da Manhã, adiantando que um tio do jovem "já se deslocou a uma esquadra, para apresentar denúncia".

Jovem não conhece Portugal e telefone está desligado

Julian Amaral estaria de férias em Portugal e encontrava-se alojado em casa de um primo, no Montijo, segundo relatos e pedidos de ajuda entretanto divulgados nas redes sociais.

Os familiares dizem que o jovem não conhece Portugal e não fala português, circunstâncias que poderão dificultar a sua localização.

Outro dos elementos que preocupa a família é o facto de o telefone pessoal de Julian estar desligado.

O jovem participou na festa “Vida de Jovem Fest”, realizada numa embarcação no Tejo. Os participantes eram convidados a levar pelo menos uma peça de roupa branca.

Dois seguranças viram Julian sair do barco

Segundo os familiares, Julian foi visto a sair da embarcação por dois seguranças, depois de o barco atracar na Rocha Conde de Óbidos, em Lisboa.

Os dois homens terão confirmado que viram o jovem deixar o barco, mas não sabem para onde se dirigiu depois.

Desde esse momento, não houve, segundo a informação divulgada, novo contacto com o jovem.

A PSP já iniciou diligências para tentar determinar o percurso feito por Julian depois de abandonar a embarcação.

PSP procura jovem desaparecido

Uma equipa da PSP especializada em desaparecidos, integrada na Divisão de Investigação Criminal de Lisboa, está a investigar o caso.

As diligências incluem contactos com hospitais, numa tentativa de encontrar pistas que permitam localizar o jovem de 23 anos.

As autoridades procuram agora determinar o que aconteceu depois de Julian Amaral ter saído da embarcação e onde poderá encontrar-se.

O desaparecimento ocorreu durante a madrugada de quarta-feira, depois de uma noite passada numa festa no rio Tejo.