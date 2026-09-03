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“Disse que ia à casa de banho e desapareceu”: Jovem inglês procurado pela PSP em Lisboa

Julian Amaral, de 23 anos, está desaparecido desde a madrugada desta quarta-feira, depois de ter participado numa festa numa embarcação no rio Tejo. O jovem terá saído do barco após a chegada a Lisboa e, desde então, não voltou a ser visto.
Redação
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Um jovem inglês de 23 anos está desaparecido em Lisboa depois de ter participado numa festa numa embarcação no rio Tejo. Julian Amaral terá sido visto pela última vez durante a madrugada desta quarta-feira, depois de o barco onde se encontrava ter atracado na zona da Rocha Conde de Óbidos.

Segundo o Correio da Manhã, que cita uma fonte oficial da PSP, o jovem entrou na embarcação ao final da tarde de terça-feira para participar na festa “Vida de Jovem Fest”. Quando o barco regressou a Lisboa, por volta da meia-noite, Julian saiu acompanhado por um primo.

De acordo com os familiares, pouco depois de deixar a embarcação, o jovem disse ao primo que ia à casa de banho. O familiar perdeu-o então de vista e não voltou a encontrá-lo.

Uma fonte oficial da PSP confirmou o desaparecimento ao Correio da Manhã, adiantando que um tio do jovem "já se deslocou a uma esquadra, para apresentar denúncia".

Jovem não conhece Portugal e telefone está desligado

Julian Amaral estaria de férias em Portugal e encontrava-se alojado em casa de um primo, no Montijo, segundo relatos e pedidos de ajuda entretanto divulgados nas redes sociais.

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Os familiares dizem que o jovem não conhece Portugal e não fala português, circunstâncias que poderão dificultar a sua localização.

Outro dos elementos que preocupa a família é o facto de o telefone pessoal de Julian estar desligado.

O jovem participou na festa “Vida de Jovem Fest”, realizada numa embarcação no Tejo. Os participantes eram convidados a levar pelo menos uma peça de roupa branca.

Dois seguranças viram Julian sair do barco

Segundo os familiares, Julian foi visto a sair da embarcação por dois seguranças, depois de o barco atracar na Rocha Conde de Óbidos, em Lisboa.

Os dois homens terão confirmado que viram o jovem deixar o barco, mas não sabem para onde se dirigiu depois.

Desde esse momento, não houve, segundo a informação divulgada, novo contacto com o jovem.

A PSP já iniciou diligências para tentar determinar o percurso feito por Julian depois de abandonar a embarcação.

PSP procura jovem desaparecido

Uma equipa da PSP especializada em desaparecidos, integrada na Divisão de Investigação Criminal de Lisboa, está a investigar o caso.

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As diligências incluem contactos com hospitais, numa tentativa de encontrar pistas que permitam localizar o jovem de 23 anos.

As autoridades procuram agora determinar o que aconteceu depois de Julian Amaral ter saído da embarcação e onde poderá encontrar-se.

O desaparecimento ocorreu durante a madrugada de quarta-feira, depois de uma noite passada numa festa no rio Tejo.

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