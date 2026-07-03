Disparos com projéteis de chumbo em Matosinhos: PSP comunica caso ao Ministério Público

Cinco pessoas foram atingidas enquanto caminhavam na via pública, na Rua Roberto Ivens. As vítimas sofreram ferimentos ligeiros e a PSP apreendeu três projéteis, presumivelmente disparados por uma arma de pressão de ar.

O caso que deixou cinco pessoas feridas na sequência de disparos com projéteis de chumbo, alegadamente efetuados com uma arma de pressão de ar, em Matosinhos, foi comunicado ao Ministério Público pela PSP.

Fonte da Direção Nacional da PSP, citada pela agência Lusa, confirmou que a ocorrência foi participada às autoridades judiciais depois de concluídas as primeiras diligências no local.

Cinco pessoas atingidas enquanto caminhavam

Segundo a PSP, a ocorrência foi registada no dia 28 de junho, cerca das 20h20, na Rua Roberto Ivens, em Matosinhos.

"No dia 28 de junho de 2026, pelas 20:20, a PSP deslocou-se à Rua Roberto Ivens [concelho de Matosinhos, distrito do Porto], por haver notícia de pessoas terem sido atingidas por projéteis. No local, foi possível identificar cinco vítimas (quatro homens e uma mulher), as quais informaram que momentos antes foram atingidas por projéteis de chumbo (presume-se de arma de pressão de ar), quando estavam a caminhar na via pública", adiantou a polícia.

As cinco vítimas sofreram ferimentos considerados ligeiros.

PSP apreendeu três projéteis

Durante as diligências, os agentes encontraram no local três projéteis de chumbo, que foram recolhidos para investigação.

"No local foram encontrados três chumbos (eventualmente de arma de pressão de ar) caídos no solo, os quais foram recuperados e apreendidos pela PSP. A PSP tomou conta da ocorrência e comunicou os factos apurados ao Ministério Público", concluiu a força policial.

A investigação prossegue agora sob direção do Ministério Público, que irá apurar as circunstâncias dos disparos e identificar o respetivo autor.