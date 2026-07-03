segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Disparos com projéteis de chumbo em Matosinhos: PSP comunica caso ao Ministério Público

Cinco pessoas foram atingidas enquanto caminhavam na via pública, na Rua Roberto Ivens. As vítimas sofreram ferimentos ligeiros e a PSP apreendeu três projéteis, presumivelmente disparados por uma arma de pressão de ar.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Disparos com projéteis de chumbo em Matosinhos: PSP comunica caso ao Ministério Público

Cristiano Ronaldo surpreende criança que perdeu a família nos sismos da Venezuela

Relacionados

Militar da GNR internado compulsivamente após disparos no Centro de Formação de Portalegre

Guarda Nacional Republicana confirma que o militar aparentava "instabilidade do foro psicológico". Disparos foram efetuados durante a manhã, sem causar feridos ou danos materiais.
Militar da GNR internado compulsivamente após disparos no Centro de Formação de Portalegre

Disparos no bairro Quinta das Mós deixam três pessoas feridas

O caso está sob investigação.
Disparos no bairro Quinta das Mós deixam três pessoas feridas

Disparos em festa juvenil fazem 12 feridos nos Estados Unidos

Até ao momento não foram efetuadas detenções.
Disparos em festa juvenil fazem 12 feridos nos Estados Unidos

O caso que deixou cinco pessoas feridas na sequência de disparos com projéteis de chumbo, alegadamente efetuados com uma arma de pressão de ar, em Matosinhos, foi comunicado ao Ministério Público pela PSP.

Fonte da Direção Nacional da PSP, citada pela agência Lusa, confirmou que a ocorrência foi participada às autoridades judiciais depois de concluídas as primeiras diligências no local.

Cinco pessoas atingidas enquanto caminhavam

Segundo a PSP, a ocorrência foi registada no dia 28 de junho, cerca das 20h20, na Rua Roberto Ivens, em Matosinhos.

"No dia 28 de junho de 2026, pelas 20:20, a PSP deslocou-se à Rua Roberto Ivens [concelho de Matosinhos, distrito do Porto], por haver notícia de pessoas terem sido atingidas por projéteis. No local, foi possível identificar cinco vítimas (quatro homens e uma mulher), as quais informaram que momentos antes foram atingidas por projéteis de chumbo (presume-se de arma de pressão de ar), quando estavam a caminhar na via pública", adiantou a polícia.

As cinco vítimas sofreram ferimentos considerados ligeiros.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

PSP apreendeu três projéteis

Durante as diligências, os agentes encontraram no local três projéteis de chumbo, que foram recolhidos para investigação.

"No local foram encontrados três chumbos (eventualmente de arma de pressão de ar) caídos no solo, os quais foram recuperados e apreendidos pela PSP. A PSP tomou conta da ocorrência e comunicou os factos apurados ao Ministério Público", concluiu a força policial.

A investigação prossegue agora sob direção do Ministério Público, que irá apurar as circunstâncias dos disparos e identificar o respetivo autor.

Temas

matosinhos
Disparos
Pressão de ar
PSP
MP

Leia também

PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

A iniciativa reuniu mais de 40 mil operacionais, dos quais 718 atuaram em território português.
PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Vítima, de 25 anos, seguia como passageiro da viatura. Autoridades continuam à procura do condutor e do outro ocupante que abandonaram o local depois do despiste.
Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

O ministério da Economia e da Coesão Territorial, em colaboração com o Banco de Portugal, a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), lançou hoje na Freguesia de Tó, em Mogadouro, Bragança, o “MULTIBANCO + Perto”, projeto-piloto que pretende garantir o acesso a serviços bancários essenciais às populações que vivem em localidades sem qualquer ponto de atendimento bancário próximo.
MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

Mais vistos

Destaques