Discussão por cavalo terminou com homem esfaqueado mortalmente em Sintra

Uma discussão entre dois vizinhos relacionada com um cavalo, que se encontrava a pastar, terminou em homicídio em Sintra. O agressor, identificado como Adalberto Vaz, segundo o Jornal de Notícias, começou a ser julgado esta quarta-feira.

O Ministério Público (MP) acusa Adalberto de homicídio qualificado e ofensas à integridade física.

Tudo aconteceu em julho do ano passado. A vítima, Paulo Dias de 50 anos, terá sido esfaqueado pelas costas e, posteriormente, transportado para as urgências do Hospital Amadora-Sinta, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.

O conflito teve origem num desentendimento com a filha da vítima, que se encontrava nas traseiras da casa do agressor com o cavalo. Adalberto terá acusado a jovem de estar a "planear um furto."

O conflito ainda provocou outro ferido considerado grave que terá sido golpeado na cabeça, com "uma faca de grandes dimensões", de acordo com o Correio da Manhã.