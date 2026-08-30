Discussão familiar acaba em crime na Maia: jovem de 20 anos suspeito de matar padrasto à facada

O suspeito terá abandonado a habitação depois de uma discussão com a vítima. Já foi localizado no Porto e terá colaborado na localização da arma que terá sido usada no crime.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de um homem de 50 anos encontrado sem vida numa habitação na Maia, durante a madrugada deste domingo. O enteado da vítima, de 20 anos, foi entretanto detido no Porto e é suspeito de estar envolvido no homicídio.

O jovem foi localizado durante a manhã na Praça D. João I, depois de ter abandonado a zona onde ocorreu o crime. As autoridades chegaram ao suspeito na sequência das diligências realizadas após a descoberta do corpo.

A vítima apresentava vários ferimentos, incluindo no abdómen e no tórax, além de uma lesão na cabeça. Os indícios recolhidos apontam para a utilização de uma arma branca.

Suspeito terá indicado onde estava a arma

Um dos elementos que poderá ajudar a investigação a reconstruir o crime é a localização da arma.

Segundo avança a CNN Portugal, depois de ser intercetado, o jovem terá indicado às autoridades onde se encontrava o objeto que terá sido utilizado para atacar o padrasto. A arma foi localizada e deverá ser sujeita a perícias no âmbito do processo.

Discussão entre os dois terá antecedido morte

A investigação aponta para um confronto entre a vítima e o enteado antes da morte.

Os dois terão discutido, mas permanece por esclarecer o que desencadeou o conflito e em que circunstâncias a discussão evoluiu para as agressões que provocaram a morte do homem.

O jovem acabou por ser encaminhado para as instalações da PJ, onde deverá ser ouvido no âmbito do processo.

Decisão sobre medidas de coação nas próximas horas

O suspeito deverá ser presente a um juiz nas próximas 48 horas.