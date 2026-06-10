Discussão entre primas termina em tragédia. Mulher morre após ser esfaqueada em Sintra

A suspeita recorreu a uma arma branca e atingiu a própria prima. O óbito foi declarado no local.

Uma mulher morreu após ter sido esfaqueada pela própria prima na sequência de uma discussão ocorrida em Sintra, esta quarta-feira.

Segundo informações avançadas pela CNN Portugal, a agressão terá ocorrido no contexto de uma discussão entre familiares, que rapidamente escalou para violência física.

Durante o confronto, a suspeita terá recorrido a uma arma branca, atingindo a vítima com gravidade. A mulher acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no local, apesar da rápida assistência prestada pelos meios de socorro.

Até ao momento não se sabe as circunstâncias exatas do desentendimento.

A alegada agressora, prima da vítima, terá sido detida pelas autoridades, e será presente a primeiro interrogatório judicial, para a aplicação das devidas medidas de coação.

A investigação prossegue.