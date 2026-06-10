Discussão entre primas termina em tragédia. Mulher morre após ser esfaqueada em Sintra

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Uma mulher morreu após ter sido esfaqueada pela própria prima na sequência de uma discussão ocorrida em Sintra, esta quarta-feira.
Segundo informações avançadas pela CNN Portugal, a agressão terá ocorrido no contexto de uma discussão entre familiares, que rapidamente escalou para violência física.
Durante o confronto, a suspeita terá recorrido a uma arma branca, atingindo a vítima com gravidade. A mulher acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no local, apesar da rápida assistência prestada pelos meios de socorro.
Até ao momento não se sabe as circunstâncias exatas do desentendimento.
A alegada agressora, prima da vítima, terá sido detida pelas autoridades, e será presente a primeiro interrogatório judicial, para a aplicação das devidas medidas de coação.
A investigação prossegue.