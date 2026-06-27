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Discussão entre casal acaba em morte no Alentejo: mulher detida por suspeita de matar o marido

A Polícia Judiciária deteve uma mulher de 41 anos suspeita de homicídio qualificado após uma agressão ocorrida no interior de uma habitação em Alfundão, Ferreira do Alentejo. A vítima, também com 41 anos, morreu no local depois de ser atingida com um objeto corto perfurante.
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Uma discussão entre um casal terá terminado em tragédia no Alentejo. A Polícia Judiciária deteve uma cidadã estrangeira, de 41 anos, suspeita de ter matado o marido, também estrangeiro e com a mesma idade, numa habitação partilhada por vários agregados familiares em Alfundão, no concelho de Ferreira do Alentejo.

O crime ocorreu no passado dia 21 de junho e foi investigado pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, que, após a recolha de elementos considerados relevantes, avançou para a detenção da suspeita.

Vítima morreu após agressão com objeto corto perfurante

Segundo a Polícia Judiciária, a agressão aconteceu no interior da residência onde viviam vários núcleos familiares da mesma nacionalidade, todos trabalhadores agrícolas.

A vítima terá sido atingida na zona abdominal com um objeto corto perfurante, sofrendo ferimentos cuja gravidade provocou a morte no próprio local.

De acordo com a investigação, o ataque terá ocorrido na sequência de uma altercação entre o casal, existindo um histórico de conflitos e agressões entre ambos, tanto em Portugal como no país de origem.

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PJ recolheu provas e deteve suspeita fora de flagrante delito

Na sequência das diligências realizadas e das perícias médico-legais efetuadas, a Polícia Judiciária afirma ter recolhido "relevantes elementos probatórios" que permitiram sustentar a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito.

A investigação decorre no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público de Ferreira do Alentejo.

A suspeita será agora presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

Investigação continua para esclarecer circunstâncias do crime

A Polícia Judiciária mantém a investigação em curso para apurar todos os detalhes do homicídio, incluindo a dinâmica exata dos acontecimentos que antecederam a morte da vítima.

A autoridade policial não divulgou mais informações sobre o caso, nomeadamente a identificação do objeto utilizado na agressão ou a existência de testemunhas no momento do crime.

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