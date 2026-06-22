Discussão em restaurante termina com ameaças com arma e funcionários agredidos no Parque das Nações

A discussão terá começado pelo impedimento de usufruir da esplanada enquanto o restaurante estivesse fechado.

Tudo aconteceu ao final da tarde de sábado, no Parque das Nações, em Lisboa. Um grupo de seis pessoas ameaçou os funcionários de um restaurante após estes terem informado que não poderiam usufruir da esplanada do estabelecimento enquanto este estivesse fechado.

O grupo terá arremessado várias peças de louça contra os funcionários e uma mulher foi filmada a ameaçar os empregados do restaurante com uma arma. O vídeo já está a ser partilhado nas redes sociais.

Em comunicado, a PSP confirmou que um membro do grupo terá "municiado a pistola e apontado-a a funcionários".

Em declarações ao Correio da Manhã , o gerente do restaurante em causa, D'Bacalhau, Júlio Fernandes, explicou que estavam 45 funcionários presentes. "Eles sentaram-se na esplanada enquanto estavam a ser montadas mesas para o jantar", recordou.

Os funcionários terão pedido para que aguardassem que o restaurante abrisse "e foi então que a violência começou", afirmou Júlio Fernandes. As agressões terão começado contra um dos funcionários, tendo outros tentado auxiliar o colega. "Houve alguns ferimentos, mas sem gravidade", informa ainda o gerente.

Após o desacato, o grupo terá fugido. A PSP já está a realizar as diligências necessárias, incluindo a recolha de depoimentos e a análise de registos de videovigilância para localizar os suspeitos. Em causa estão crimes de ameaça, posse de arma ilegal e ofensas à integridade física.