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Discussão após acidente rodoviário termina em atropelamento intencional de duas pessoas em Odivelas

O suspeito foi detido pela PSP.
Redação
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Discussão após acidente rodoviário termina em atropelamento intencional de duas pessoas em Odivelas

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Dois homens ficaram feridos após terem sido atropelados na sequência de uma discussão provocada por um acidente rodoviário em Odivelas.

A colisão entre duas viaturas terá provocado apenas danos materiais, mas a situação rapidamente escalou para uma altercação entre os envolvidos. Durante as agressões físicas, um dos condutores terá utilizado o automóvel para atingir deliberadamente duas pessoas.

Após o atropelamento, o suspeito dirigiu-se de imediato para a Esquadra de Odivelas e foi detido pelas autoridades.

As duas vítimas foram transportadas para o Hospital Beatriz Ângelo, com ferimentos considerados ligeiros. O alegado autor do atropelamento apresentava igualmente ferimentos ligeiros, tendo também recebido assistência hospitalar.

O caso está agora sob investigação da Polícia de Segurança Pública (PSP).

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