Discussão após acidente rodoviário termina em atropelamento intencional de duas pessoas em Odivelas

Dois homens ficaram feridos após terem sido atropelados na sequência de uma discussão provocada por um acidente rodoviário em Odivelas.

A colisão entre duas viaturas terá provocado apenas danos materiais, mas a situação rapidamente escalou para uma altercação entre os envolvidos. Durante as agressões físicas, um dos condutores terá utilizado o automóvel para atingir deliberadamente duas pessoas.

Após o atropelamento, o suspeito dirigiu-se de imediato para a Esquadra de Odivelas e foi detido pelas autoridades.

As duas vítimas foram transportadas para o Hospital Beatriz Ângelo, com ferimentos considerados ligeiros. O alegado autor do atropelamento apresentava igualmente ferimentos ligeiros, tendo também recebido assistência hospitalar.

O caso está agora sob investigação da Polícia de Segurança Pública (PSP).