Diretor nacional da PSP pode deixar o cargo para assumir funções em Paris

A decisão depende do ministro da Administração Interna, Luís Neves, sendo que há rumores de divergências entre ambos.

Luís Neves, ministro da Administração Interna, vai ter de decidir se deixa Luís Carrilho, diretor nacional da PSP, ir fazer uma comissão de serviço a Paris, onde substituirá o seu antecessor no comando daquela Polícia, como oficial de ligação.

Segundo fontes policiais, Luís Neves não estará na «melhor das relações com Luís Carrilho», mas não impedirá a sua nomeação para a capital francesa, onde irá ganhar muito mais do que atualmente.

Também o comandante-geral da GNR, tenente-general Rui Ribeiro Veloso, deverá mudar de funções a partir de setembro e passar a ser o oficial de ligação no Brasil, nomeadamente na capital, Brasília.

O cargo de oficial de ligação é visto como um prémio de carreira, pois tem menos descontos e o ordenado é muito superior.