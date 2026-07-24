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Diretor nacional da PSP pode deixar o cargo para assumir funções em Paris

A decisão depende do ministro da Administração Interna, Luís Neves, sendo que há rumores de divergências entre ambos.
Redação
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Diretor nacional da PSP pode deixar o cargo para assumir funções em Paris
Bruno Gonçalves

Caso Luís Neves. Não é um pequeno monte, são mais de 50 hectares

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Luís Neves, ministro da Administração Interna, vai ter de decidir se deixa Luís Carrilho, diretor nacional da PSP, ir fazer uma comissão de serviço a Paris, onde substituirá o seu antecessor no comando daquela Polícia, como oficial de ligação.

Segundo fontes policiais, Luís Neves não estará na «melhor das relações com Luís Carrilho», mas não impedirá a sua nomeação para a capital francesa, onde irá ganhar muito mais do que atualmente.

Também o comandante-geral da GNR, tenente-general Rui Ribeiro Veloso, deverá mudar de funções a partir de setembro e passar a ser o oficial de ligação no Brasil, nomeadamente na capital, Brasília.

O cargo de oficial de ligação é visto como um prémio de carreira, pois tem menos descontos e o ordenado é muito superior.

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