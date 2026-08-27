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Diretor da PJ alvo de denúncia por abuso de poder e falsas declarações no caso Rui Pinto

A Procuradoria-Geral da República confirma o recebimento da denúncia, não avançando com mais detalhes.
Redação
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Diretor da PJ alvo de denúncia por abuso de poder e falsas declarações no caso Rui Pinto
Miguel A. Lopes/LUSA

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O atual diretor da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, é alegadamente alvo de uma denúncia criminal por abuso de poder e falsas declarações em tribunal. A denúncia estará relacionada com o caso Rui Pinto. 

Segundo a informação avançada pelo jornal Expresso, a denúncia remete ao dia 27 de julho, da autoria de David Freitas, coordenador da PJ. 

David Freitas acusa ainda Carlos Cabreiro de ter negado a existência de escutas telefónicas - que foram efetivamente realizadas no âmbito do processo referido.

Ao mesmo jornal, a Procuradoria-Geral da República confirma o recebimento da denúncia, não avançando com mais detalhes, enquanto Carlos Cabreiro afirma “não ter conhecimento da denúncia referida”.

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Carlos Cabreiro
Polícia Judiciária
Denúncia criminal
Abuso de pdoer
Falsas declarações

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