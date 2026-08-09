Dinossauro raro encontrado em Torres Vedras

Um dinossauro com cerca de 148 milhões de anos pode estar a revelar um dos achados paleontológicos mais importantes de Portugal. Descoberto nas arribas de Torres Vedras, o fóssil de um anquilossauro está preservado entre 80% e 85% e poderá ser o exemplar mais completo deste grupo alguma vez encontrado no país.

Um fóssil de dinossauro com cerca de 148 milhões de anos, pertencente ao grupo dos anquilossauros e descoberto em Torres Vedras, pode corresponder ao exemplar mais completo alguma vez encontrado no país.

Desde o início de junho de 2025 que investigadores do Centro de Investigação em Paleobiologia e Paleoecologia (Ci2Paleo) da Sociedade de História Natural (SHN) estão a desenvolver escavações em arribas do concelho de Torres Vedras. Os trabalhos começaram depois de Luís Domingos, membro da equipa, ter identificado parte de um fémur que sobressaía numa arriba situada perto da Foz do Rio Sizandro. Uma nova intervenção acabou por revelar cerca de 45 osteodermes, placas ósseas que confirmaram que o fóssil pertence a um anquilossauro.

Este grupo de dinossauros distinguia-se pela armadura óssea no dorso e pelos espigões laterais. Segundo Bruno Camilo, diretor do Ci2Paleo da SHN, a análise preliminar do osso revelou desde logo tratar-se de um animal «raro». «Uma primeira observação da morfologia e dos caracteres patentes no fémur demonstrou de imediato que não estávamos perante um animal frequente, por ser bastante raro», afirmou em comunicado da Câmara Municipal de Torres Vedras.

O esqueleto mantém-se praticamente completo, do crânio à ponta da cauda. Mede cerca de 2,50 metros e pode estar preservado entre 80% a 85%. «Este achado encontra-se numa unidade estratigráfica mais antiga, datada do Kimmeridgiano, fazendo deste espécime o mais antigo conhecido da Europa continental», adiantou. Os vestígios foram encontrados numa unidade geológica do Kimmeridgiano, um andar do Jurássico Superior datado entre aproximadamente 157,3 e 152,1 milhões de anos. O exemplar foi preservado em posição ventral.