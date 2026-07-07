DGS reduz alerta para calor para nível amarelo após descida das temperaturas

A Direção-Geral da Saúde baixou o nível de risco do Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde para amarelo, após a melhoria das condições meteorológicas e a redução do impacto esperado do calor. Apesar do desagravamento, as autoridades mantêm recomendações para proteger os grupos mais vulneráveis

A Direção-Geral da Saúde (DGS) reduziu para nível 1 – amarelo o risco do Plano Nacional de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde, na sequência da descida das temperaturas e da melhoria dos indicadores ambientais e epidemiológicos.

A decisão foi anunciada na segunda-feira à noite, em articulação com a Direção Executiva do SNS, poucos dias depois de a DGS ter elevado o nível de risco para nível 2 – laranja, em todo o território continental, devido às previsões de calor extremo.

Melhoria do tempo motivou desagravamento

Segundo a DGS, a decisão assenta nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para uma diminuição das temperaturas máximas e mínimas na generalidade do território e para o levantamento gradual dos avisos meteorológicos por tempo quente.

A autoridade de saúde refere ainda que o Índice Ícaro, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) para avaliar o impacto do calor na mortalidade, apresenta uma tendência de desagravamento nos próximos dias.

De acordo com a DGS, essa melhoria será mais acentuada nas regiões Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo.

Vigilância reforçada mantém-se

Apesar da redução do nível de risco, a DGS explica que o nível 1 – amarelo continua a pressupor uma vigilância reforçada.

Este nível corresponde a uma situação de evento climático extremo provável, com potencial impacto moderado na saúde da população e na procura de cuidados de saúde, sobretudo entre os grupos mais vulneráveis.

Nestas circunstâncias, podem ser reforçadas a vigilância, a comunicação de risco e a prontidão operacional dos serviços de saúde, incluindo ajustes na organização interna sempre que necessário.

DGS mantém recomendações à população

A autoridade de saúde apela à população para continuar a adotar medidas de proteção durante os períodos de calor, nomeadamente:

Beber água regularmente, mesmo sem sentir sede;

Permanecer em locais frescos ou climatizados sempre que possível;

Evitar a exposição solar nas horas de maior calor;

Evitar esforços físicos intensos durante os períodos de temperaturas mais elevadas;

Dar especial atenção às crianças, idosos, pessoas com doenças crónicas e restantes grupos mais vulneráveis.

A DGS sublinha que, apesar da melhoria das condições meteorológicas, é importante manter comportamentos preventivos para reduzir os efeitos do calor na saúde.