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Dezenas de clientes denunciam alegadas burlas de milhares de euros em agência de viagens de Almada

Os relatos de pessoas burladas em milhares de euros pela mesma agência começaram rapidamente a surgir nas redes sociais.
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Dezenas de clientes denunciam alegadas burlas de milhares de euros em agência de viagens de Almada
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Dezenas de pessoas terão sido burladas em milhares de euros por uma agência de viagens em Almada. 

Segundo a SIC Notícias, a primeira denúncia relacionada com o caso foi feita em abril de 2025. Um grupo de oito amigos marcou uma viagem com destino a Guatemala e Belize, no valor de 24.600 euros: no entanto, nunca se realizou. Dias antes de embarcarem, o grupo contactou a companhia aérea indicada pela agência “Horizonte Fácil” e perceberam que não havia qualquer reserva. 

Neste caso, o grupo conhecia o funcionário com quem contactou, uma vez que este já tinha trabalhado noutras agências no norte do país. Noutras ocasiões, em que compraram viagens através do mesmo agente, não tiveram qualquer problema: até contactarem a agência de Almada.

Os relatos de pessoas burladas em milhares de euros pela mesma agência começaram rapidamente a surgir nas redes sociais. Entre as várias justificações apresentadas pelos funcionários para não devolverem o dinheiro das viagens estavam alegadas doenças.

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