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Detido suspeito de ter matado primo

O crime, com recurso a uma faca, ocorreu na sequência de desentendimentos entre os dois primos
SOL/Lusa
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Detido suspeito de ter matado primo
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Adolescente encontrada morta no porta-bagagens de cantor tinha feito vários abortos, o primeiro aos 13 anos

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“O óbito foi declarado no local”, declarou a mesma fonte, esclarecendo que o crime, com recurso a uma faca, ocorreu na sequência de desentendimentos entre os dois primos.

O suspeito foi detido pela GNR e entregue à Polícia Judiciária (PJ), acrescentou.

Fonte da Diretoria do Centro da PJ adiantou à Lusa que o suspeito “foi detido em flagrante delito pela GNR”, sendo que a Judiciária está a investigar.

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