Detido suspeito de sequestrar, violar e roubar distribuidora de pão em Torres Novas. Foi encontrado acompanhado por duas mulheres

O suspeito foi intercetado pelas autoridades no Entroncamento, em Santarém.

O homem suspeito de sequestro, roubo e violação contra uma mulher de 49 anos, distribuidora de pão em Torres Novas foi detido, numa operação da PSP em colaboração com a GNR.

O suspeito foi intercetado pelas autoridades no Entroncamento, em Santarém ao final da tarde desta terça-feira. Estaria na companhia de duas mulheres, de 26 e 49 anos, de acordo com o Correio da Manhã.

O caso tinha ficado à responsabilidade da Polícia Judiciária, que acabou por deter o homem. Será presente a primeiro interrogatório judicial entre esta quarta e quinta-feira.

O crime remonta à madrugada de terça-feira por volta das 05h30. A vítima, cuja profissão é distribuir pão naquela região, foi atacada e coagida, com recurso a arma de fogo, a entrar na carrinha de serviço.

Durante o percurso até à área metropolitana de Lisboa, a vítima terá sido violada e, mais tarde, por volta das 10h00 abandonada em Alcoitão, Cascais. Além dos crimes sexuais, a mulher ficou sem dinheiro e bens pessoais.

O assaltante roubou ainda um carro na zona onde deixou a vítima, tendo fugido pela A16.

Foi necessária assistência hospitalar à vítima, que foi transportada pelos bombeiros de Alcabideche para o Hospital de Cascais.