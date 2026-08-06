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Detido no Alentejo homem procurado na Moldova por tráfico de seres humanos

O homem, juntamente com outro suspeito, terá recrutado um compatriota e alegadamente explorado a sua “vulnerabilidade financeira através de falsas promessas de um contrato de trabalho legal em Portugal, o qual incluía um salário digno, acomodação e condições de trabalho favoráveis”.
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Detido no Alentejo homem procurado na Moldova por tráfico de seres humanos
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Um homem de 31 anos foi detido pela PSP em Reguengos de Monsaraz em cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pela Moldova por tráfico de seres humanos, anunciou hoje a polícia.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) explicou que a detenção foi efetuada através do Núcleo de Procurados e Desaparecidos do Departamento de Investigação Criminal, na segunda-feira, em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora.

Os agentes policiais deram cumprimento a um mandado de detenção internacional emitido pela Moldova, para prossecução de diligência processuais, já que o homem, de nacionalidade moldava, é acusado de um crime de tráfico de seres humanos, entre fevereiro de 2024 e agosto de 2025.

Segundo a PSP, que alude à acusação, o homem, juntamente com outro suspeito, terá recrutado um compatriota e alegadamente explorado a sua “vulnerabilidade financeira através de falsas promessas de um contrato de trabalho legal em Portugal, o qual incluía um salário digno, acomodação e condições de trabalho favoráveis”.

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Os suspeitos são acusados de organizar o transporte da vítima da Moldova para Portugal, “país onde a vítima foi alojada e, posteriormente, submetida a exploração laboral no setor agrícola”, lê-se no comunicado.

“A vítima terá sido forçada a realizar trabalhos agrícolas, recebendo uma compensação financeira mínima, agredida fisicamente, privada do seu passaporte e ameaçada com violência, de forma a impedir a sua saída ou denunciar as infrações às autoridades”, destacou a PSP.

Já depois de iniciado o processo criminal, acrescentou a PSP, “os suspeitos terão entrado em contacto com a vítima e, de forma insistente, terão tentado persuadi-la a retirar a denúncia e a alterar as suas declarações, oferecendo benefícios financeiros, assistência legal e fazendo ameaças”.

Pelos factos praticados, o homem procurado na Moldova e agora detido pela Polícia de Segurança Pública incorre num crime punível no seu país com uma pena de “até 18 anos de prisão”, disse a força policial portuguesa.

O detido foi presente ao Tribunal da Relação de Évora (TRE), na quarta-feira, que determinou a sua prisão preventiva, pelo que foi conduzido para um estabelecimento prisional “onde aguarda a decisão relativa ao processo de extradição” para a Moldova.

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Contactada hoje pela agência Lusa, fonte do TRE indicou que o homem “não se opôs à extradição”, mas não divulgou qual o estabelecimento prisional onde se encontra: “Aguarda, em detenção, pelo pedido de extradição formal”.

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