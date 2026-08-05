Detido na megaoperação de droga em Sines encontrado morto na cadeia da PJ. Serviços Prisionais abrem inquérito

Um dos três detidos na Operação SkyDrop, que levou à apreensão de cinco toneladas de cocaína ao largo de Sines, foi encontrado morto na cela da cadeia anexa à Polícia Judiciária, em Lisboa. Os Serviços Prisionais abriram um inquérito para apurar as circunstâncias do óbito

Um dos três cidadãos estrangeiros detidos pela Polícia Judiciária (PJ) na sequência da Operação SkyDrop, que culminou com a apreensão de cinco toneladas de cocaína num navio porta-contentores ao largo de Portugal, foi encontrado morto, esta quarta-feira, na cela que ocupava sozinho no estabelecimento prisional anexo à PJ, em Lisboa.

A informação foi confirmada pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), que anunciou a abertura de um inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a DGRSP refere que o detido, conduzido ao estabelecimento prisional após as detenções efetuadas na operação antidroga, "foi encontrado sem vida na cela que ocupava sozinho".

Fonte indica morte por enforcamento

Segundo uma fonte ligada ao processo, o homem encontrado morto era o tripulante indiano do navio intercetado pelas autoridades portuguesas e terá sido encontrado por enforcamento quando a cela foi aberta, cerca das 08h00.

As autoridades não confirmaram oficialmente a causa da morte, estando o caso a ser alvo de investigação.

Os outros dois detidos — um cidadão italiano e um colombiano, ambos alegadamente clandestinos a bordo da embarcação — foram presentes a juiz durante o dia para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

PJ confirma investigação ao óbito

A Polícia Judiciária esclareceu que a morte do detido constitui uma ocorrência distinta da Operação SkyDrop e que, por esse motivo, não foi abordada durante a conferência de imprensa realizada esta quarta-feira.

A PJ confirmou que foi informada do óbito e que foram imediatamente acionados os mecanismos legais para investigar o sucedido.

"A ocorrência verificada no Estabelecimento Prisional Anexo à Polícia Judiciária constitui uma situação distinta da operação SkyDrop, tendo desencadeado os procedimentos legais e processuais adequados", refere a polícia.

A investigação está agora a cargo da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, que irá apurar as causas e circunstâncias da morte. Enquanto o inquérito decorrer, a Polícia Judiciária afirma não poder adiantar qualquer hipótese sobre a origem do óbito.

Operação permitiu apreender cinco toneladas de cocaína

A Operação SkyDrop foi desencadeada após as autoridades portuguesas intercetarem, em alto-mar, um navio porta-contentores proveniente da América Latina que transportava cinco toneladas de cocaína.

A embarcação foi abordada a cerca de 640 milhas náuticas (1.185 quilómetros) de Lisboa, numa operação conjunta que envolveu a Polícia Judiciária, a Marinha, a Força Aérea e a Polícia Nacional espanhola.

Segundo explicou o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), João Oliveira, o objetivo era impedir qualquer tentativa de transbordo da droga antes da chegada do navio ao Porto de Sines, onde a carga ilícita acabou por ser apreendida.

A investigação à rede internacional de tráfico de droga prossegue, enquanto decorre, em paralelo, o inquérito destinado a esclarecer as circunstâncias da morte do detido.