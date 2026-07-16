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Detido homem suspeito de integrar grupo especializado em assaltos a Multibancos

Antes de cada assalto, os suspeitos apropriavam-se de viaturas automóveis que utilizavam para se deslocarem até aos locais escolhidos. Já junto das caixas ATM, recorriam a uma substância combustível para provocar uma explosão.
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Detido homem suspeito de integrar grupo especializado em assaltos a Multibancos
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Invasão para grafitar a futura estação de Metro da Estrela termina com cinco detenções

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Lisboa, um homem de 29 anos suspeito de integrar um grupo criminoso especializado em assaltos a caixas Multibanco com recurso a explosivos. O suspeito está fortemente indiciado pela prática dos crimes de explosão, furto qualificado, dano qualificado e furto de uso de veículo, relacionados com dois ataques ocorridos no último trimestre de 2024, em Castro Laboreiro, no concelho de Melgaço, e em Tondela.

Grupo fazia explodir caixas ATM para roubar dinheiro

Em comunicado a PJ revela que o grupo atuava de forma organizada e recorria a um método já conhecido pelas autoridades.

Antes de cada assalto, os suspeitos apropriavam-se de viaturas automóveis que utilizavam para se deslocarem até aos locais escolhidos. Já junto das caixas ATM, recorriam a uma substância combustível para provocar uma explosão, conseguindo dessa forma aceder ao interior das máquinas e retirar o dinheiro.

A investigação indica que este esquema permitiu ao grupo apoderar-se de quantias consideráveis, embora o valor total roubado nos dois ataques não tenha sido divulgado pelas autoridades.

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Explosões causaram prejuízos

Além do dinheiro levado das caixas Multibanco, os assaltos provocaram danos significativos nos edifícios onde os equipamentos estavam instalados.

Buscas permitiram recolher mais provas

No decurso da investigação, as autoridades reuniram diversos elementos probatórios que permitiram identificar o suspeito agora detido.

Durante as diligências realizadas na sequência da detenção, foram ainda apreendidos novos meios de prova relacionados com os crimes investigados, bem como substâncias estupefacientes, cuja natureza não foi especificada pela PJ.

O detido não possui antecedentes criminais e será presente à autoridade judiciária competente para interrogatório judicial e aplicação das devidas medidas de coação.

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