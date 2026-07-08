Detido homem que abusou sexualmente das duas filhas em Vinhais

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 67 anos, no concelho de Vinhais, suspeito de abusar sexualmente de duas das suas filhas. O detido está fortemente indiciado pelos crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, abuso sexual de criança e posse de arma proibida.
Segundo a PJ, a investigação teve início na sequência da comunicação de factos suscetíveis de constituir crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, alegadamente ocorridos no passado dia 5 de julho, no interior da habitação onde o suspeito residia com as vítimas.
As diligências realizadas permitiram recolher elementos considerados relevantes para sustentar a suspeita de que o homem terá aproveitado a especial vulnerabilidade de uma das filhas, atualmente com 40 anos e portadora de deficiência cognitiva devidamente documentada, para praticar atos de natureza sexual.
Durante a investigação, a Polícia Judiciária reuniu ainda indícios da eventual existência de uma segunda vítima, também filha do suspeito.
De acordo com a PJ, os alegados abusos terão ocorrido quando a jovem tinha entre 10 e 13 anos. Atualmente, tem 21 anos e esta vertente do processo continua a ser aprofundada pelas autoridades.
O detido será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, no qual serão determinadas as medidas de coação.
A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público de Bragança.