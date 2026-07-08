Detido homem que abusou sexualmente das duas filhas em Vinhais

Investigação da PJ aponta para abusos recentes, mas também para outros ocorridos há vários anos.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 67 anos, no concelho de Vinhais, suspeito de abusar sexualmente de duas das suas filhas. O detido está fortemente indiciado pelos crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, abuso sexual de criança e posse de arma proibida.

Segundo a PJ, a investigação teve início na sequência da comunicação de factos suscetíveis de constituir crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, alegadamente ocorridos no passado dia 5 de julho, no interior da habitação onde o suspeito residia com as vítimas.

As diligências realizadas permitiram recolher elementos considerados relevantes para sustentar a suspeita de que o homem terá aproveitado a especial vulnerabilidade de uma das filhas, atualmente com 40 anos e portadora de deficiência cognitiva devidamente documentada, para praticar atos de natureza sexual.

Durante a investigação, a Polícia Judiciária reuniu ainda indícios da eventual existência de uma segunda vítima, também filha do suspeito.

De acordo com a PJ, os alegados abusos terão ocorrido quando a jovem tinha entre 10 e 13 anos. Atualmente, tem 21 anos e esta vertente do processo continua a ser aprofundada pelas autoridades.

O detido será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, no qual serão determinadas as medidas de coação.

A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público de Bragança.