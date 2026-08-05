Detido em Albufeira: esperou pelo fecho do bar para seguir funcionária até casa e violou-a

A Polícia Judiciária deteve um estrangeiro de 24 anos suspeito de abordar uma jovem de 21 anos na via pública, junto ao estabelecimento noturno onde esta trabalha, e de a agredir sexualmente aproveitando o seu estado de vulnerabilidade.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, deteve um cidadão estrangeiro de 24 anos por fortes indícios da prática de um crime de violação contra uma jovem de 21 anos, em Albufeira.

De acordo com o comunicado da PJ, o suspeito terá esperado pelo encerramento do estabelecimento de diversão noturna onde a vítima trabalha e seguido-a durante o trajeto até casa. Já na via pública, interpelou a jovem, aproveitando-se do seu estado de vulnerabilidade, resultante da ingestão de bebidas alcoólicas, para a submeter a atos sexuais de relevo.

A investigação, desencadeada de imediato pela PJ, permitiu reunir vários elementos de prova que culminaram na detenção do suspeito.

Presente perante as autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, ficou sujeito a termo de identidade e residência, com obrigação de apresentações diárias no órgão de polícia criminal mais próximo da sua residência. O suspeito ficou ainda proibido de contactar a vítima por qualquer meio.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Albufeira.