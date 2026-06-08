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Despiste no IC27 em Castro Marim faz um morto e um ferido grave

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após o despiste de um automóvel no IC27, em Castro Marim. O acidente mobilizou bombeiros, INEM, GNR e um helicóptero de emergência
Redação
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Despiste no IC27 em Castro Marim faz um morto e um ferido grave

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos graves na sequência do despiste de uma viatura ligeira ocorrido ao início da tarde desta segunda-feira no concelho de Castro Marim.

Segundo o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve, o alerta para o acidente no Itinerário Complementar 27 (IC27), via que estabelece a ligação entre os concelhos de Castro Marim e Alcoutim foi dado às 13h02.

Uma das vítimas foi declarada morta no local, enquanto a segunda sofreu ferimentos considerados graves, tendo recebido assistência médica no local antes de ser transportada para uma unidade hospitalar.

As circunstâncias em que ocorreu o acidente ainda não são conhecidas e a investigação está a cargo da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Nas operações de socorro participaram elementos dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e militares da GNR, apoiados por vários meios terrestres e por um helicóptero de emergência médica.

O acidente condicionou a circulação no IC27 durante as operações de assistência às vítimas e remoção da viatura.

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