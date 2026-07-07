Despiste na A25 termina em tragédia e provoca uma vítima mortal em Oliveira de Frades

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, no concelho de Oliveira de Frades. A vítima seguia num veículo ligeiro que se despistou no sentido Viseu-Aveiro.

Um despiste de um automóvel ligeiro provocou, na manhã desta terça-feira, a morte de um homem na Autoestrada 25 (A25), na zona de Reigoso, concelho de Oliveira de Frades.

O acidente aconteceu no sentido Viseu-Aveiro e obrigou à mobilização de vários meios de emergência.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil Viseu Dão Lafões, a vítima mortal era o único ocupante do veículo.

"O despiste aconteceu na A25, em Reigoso [Oliveira de Frades, distrito de Viseu], na direção Viseu - Aveiro. Trata-se de um veículo ligeiro de passageiros e o despiste provocou uma vítima mortal, um homem", adiantou fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

O alerta foi recebido às 8h19 e para o local seguiram elementos dos Bombeiros Voluntários de Vouzela, da Guarda Nacional Republicana e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Ao todo, a operação de socorro envolveu 13 operacionais, apoiados por sete viaturas.

As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias que estiveram na origem do acidente.