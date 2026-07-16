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Despiste junto a stand de automóveis no Porto deixa mulher em estado grave

Há ainda mais uma vítima que sofreu ferimentos ligeiros.
Redação
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Despiste junto a stand de automóveis no Porto deixa mulher em estado grave

Matou a mãe e enterrou-a num canteiro na varanda da sua casa. Mulher de 40 anos detida em Olhão

Uma mulher ficou gravemente ferida na sequência de um despiste ocorrido esta quinta-feira junto a um stand de automóveis, na cidade do Porto.

Segundo avança o Correio da Manhã, o despiste ocorreu na Rua de Grijo e o funcionário do stand também sofreu ferimentos ligeiros.

Tanto a vítima, com cerca de 60 anos, como o funcionário foram transportados para o Hospital de Santo António.

Acidente mobilizou meios de socorro

No local estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores do Porto e Bombeiros Voluntários Portuenses.

Até ao momento, não há detalhes clínicos sobre as vítimas.

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