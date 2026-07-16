Despiste junto a stand de automóveis no Porto deixa mulher em estado grave

Há ainda mais uma vítima que sofreu ferimentos ligeiros.

Uma mulher ficou gravemente ferida na sequência de um despiste ocorrido esta quinta-feira junto a um stand de automóveis, na cidade do Porto.

Segundo avança o Correio da Manhã, o despiste ocorreu na Rua de Grijo e o funcionário do stand também sofreu ferimentos ligeiros.

Tanto a vítima, com cerca de 60 anos, como o funcionário foram transportados para o Hospital de Santo António.

Acidente mobilizou meios de socorro

No local estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores do Porto e Bombeiros Voluntários Portuenses.

Até ao momento, não há detalhes clínicos sobre as vítimas.