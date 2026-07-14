Despiste em Tondela termina com a morte de motociclista de 74 anos

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Um homem de 74 anos morreu esta terça-feira na sequência de um despiste de motociclo ocorrido no concelho de Tondela, distrito de Viseu, segundo fonte da GNR citada pelo Correio da Manhã.
O acidente aconteceu na Estrada Nacional 228, nas imediações de Barreiro de Besteiros, e obrigou à mobilização de vários meios de socorro, incluindo um helicóptero do INEM. No entanto, quando as equipas chegaram ao local não conseguiram evitar o desfecho fatal e óbito foi declarado no local.
Meios de emergência mobilizados para o local
O alerta foi recebido pouco antes das 14 horas, levando à deslocação de bombeiros, profissionais do INEM e militares da GNR.
Autoridades tentam perceber o que esteve na origem do despiste
Não existem, para já, indícios de que outros veículos tenham estado envolvidos no acidente.
As circunstâncias que levaram à perda de controlo da mota estão agora a ser apuradas pelas autoridades, cabendo ao Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR investigar o sucedido.
O trânsito esteve condiciondo para a remoção do veículo.