Despiste de motociclo provoca morte a jovem de 24 anos em Pedrógão Grande

Relacionados
Motociclista morre em colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito cortado no sentido Setúbal-Lisboa
Acidente em Castro Daire: casal morre em despiste de moto-quatro e filho de oito anos sofre ferimentos graves
Um homem de 24 anos morreu esta manhã na sequência de um despiste de motociclo em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.
O acidente aconteceu na Estrada Nacional 2 (EN2) pelas 11h31, na localidade de Tojeira, confirmou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria à agência Lusa, citado pelo Correio da Manhã.
Acidente mobilizou 19 operacionais
Após o alerta, foram mobilizados meios de emergência para o local.
Segundo o CDOS de Leiria, a operação envolveu nove viaturas e 19 elementos da Proteção Civil.
As circunstâncias exatas do despiste deverão agora ser apuradas pelas autoridades competentes.