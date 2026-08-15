Despiste de motociclo provoca morte a jovem de 24 anos em Pedrógão Grande

O acidente aconteceu esta manhã, na localidade de Tojeira. No local estiveram 19 operacionais apoiados por nove viaturas.

Um homem de 24 anos morreu esta manhã na sequência de um despiste de motociclo em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

O acidente aconteceu na Estrada Nacional 2 (EN2) pelas 11h31, na localidade de Tojeira, confirmou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria à agência Lusa, citado pelo Correio da Manhã.

Acidente mobilizou 19 operacionais

Após o alerta, foram mobilizados meios de emergência para o local.

Segundo o CDOS de Leiria, a operação envolveu nove viaturas e 19 elementos da Proteção Civil.

As circunstâncias exatas do despiste deverão agora ser apuradas pelas autoridades competentes.