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Despiste de motociclo provoca morte a jovem de 24 anos em Pedrógão Grande

O acidente aconteceu esta manhã, na localidade de Tojeira. No local estiveram 19 operacionais apoiados por nove viaturas.
Redação
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Um homem de 24 anos morreu esta manhã na sequência de um despiste de motociclo em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

O acidente aconteceu na Estrada Nacional 2 (EN2) pelas 11h31, na localidade de Tojeira, confirmou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria à agência Lusa, citado pelo Correio da Manhã.

Acidente mobilizou 19 operacionais

Após o alerta, foram mobilizados meios de emergência para o local.

Segundo o CDOS de Leiria, a operação envolveu nove viaturas e 19 elementos da Proteção Civil.

As circunstâncias exatas do despiste deverão agora ser apuradas pelas autoridades competentes.

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