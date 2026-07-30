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Despiste de carro em Évora deixa sete feridos, dois em estado grave. Há crianças entre as vítimas

O acidente ocorreu numa zona de obras junto ao nó de acesso à autoestrada.
Redação
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Despiste de carro em Évora deixa sete feridos, dois em estado grave. Há crianças entre as vítimas

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Sete pessoas, entre as quais crianças, ficaram feridas na sequência do despiste de uma viatura ligeira ocorrido na noite desta quarta-feira junto ao nó de acesso à Autoestrada 6 (A6), no concelho de Évora.

De acordo com informações avançadas pelo Correio da Manhã, o acidente aconteceu numa zona onde decorrem obras para a construção de uma nova variante. As circunstâncias exatas ainda estão a ser apuradas, mas tudo indica que o condutor terá entrado numa área de circulação indevida, acabando por embater em barreiras de betão.

Duas vítimas em estado grave

Do acidente resultaram sete feridos, dois dos quais sofreram ferimentos graves. Entre as vítimas encontram-se também crianças, embora não tenham sido divulgadas informações sobre as respetivas idades nem sobre o estado clínico dos restantes ocupantes.

As vítimas receberam assistência no local antes de serem transportadas para unidades hospitalares da região.

Nó da A6 esteve cortado

O despiste obrigou ao corte temporário do nó de acesso à A6 para permitir as operações de socorro, remoção da viatura e limpeza da via.

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Segundo a mesma fonte, estiveram mobilizados 27 operacionais, entre elementos dos Bombeiros Voluntários de Évora, Estremoz e Borba, militares da GNR e equipas do INEM, apoiados por 12 viaturas.

Após a conclusão dos trabalhos de emergência, a circulação rodoviária foi restabelecida.

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