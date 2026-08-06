Desentendimento em casa partilhada termina com mulher morta à facada em Lisboa

O principal suspeito, que residia na mesma habitação, foi detido depois de ter sido o próprio a dar o alerta às autoridades.

Um homem, natural do Panamá, foi detido na noite desta quarta-feira, em Lisboa, após alertar as autoridades para um crime contra uma vizinha, uma mulher brasileira de 45 anos, que acabou por não resistir aos ferimentos.

Segundo avança a CNN Portugal, tudo aconteceu na Rua dos Prazeres devido a uma discussão entre moradores de uma "habitação destinada ao arrendamento de quartos".

No local estiveram equipas de socorro que encontraram a mulher com vários ferimentos na zona do pescoço e face, provocados por uma arma branca.

A habitação em questão era composta por três quartos arrendados individualmente e era partilhada por vários inquilinos. De acordo com a mesma fonte, a vítima era conhecida por protagonizar episódios de conflito com outros moradores, circunstância que estará agora a ser analisada no âmbito da investigação.