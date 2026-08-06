quinta-feira, 06 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Desentendimento em casa partilhada termina com mulher morta à facada em Lisboa

O principal suspeito, que residia na mesma habitação, foi detido depois de ter sido o próprio a dar o alerta às autoridades.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Desentendimento em casa partilhada termina com mulher morta à facada em Lisboa
Dreamstime

Detido em Albufeira: esperou pelo fecho do bar para seguir funcionária até casa e violou-a

Um homem, natural do Panamá, foi detido na noite desta quarta-feira, em Lisboa, após alertar as autoridades para um crime contra uma vizinha, uma mulher brasileira de 45 anos, que acabou por não resistir aos ferimentos.

Segundo avança a CNN Portugal, tudo aconteceu na Rua dos Prazeres devido a uma discussão entre moradores de uma "habitação destinada ao arrendamento de quartos".

No local estiveram equipas de socorro que encontraram a mulher com vários ferimentos na zona do pescoço e face, provocados por uma arma branca.

A habitação em questão era composta por três quartos arrendados individualmente e era partilhada por vários inquilinos. De acordo com a mesma fonte, a vítima era conhecida por protagonizar episódios de conflito com outros moradores, circunstância que estará agora a ser analisada no âmbito da investigação.

Temas

Facada
Mulher morta
Lisboa
Detido
Rua dos Prazeres

Leia também

Entraram sem arrombar a porta e assalto rendeu mais de meio milhão de euros numa habitação em Lisboa

Dinheiro, ouro, joias e artigos de luxo foram levados de uma habitação no Parque das Nações. Os autores do furto continuam por identificar.
Entraram sem arrombar a porta e assalto rendeu mais de meio milhão de euros numa habitação em Lisboa

Desentendimento em casa partilhada termina com mulher morta à facada em Lisboa

O principal suspeito, que residia na mesma habitação, foi detido depois de ter sido o próprio a dar o alerta às autoridades.
Desentendimento em casa partilhada termina com mulher morta à facada em Lisboa

Ensino Superior: candidaturas para a primeira fase terminam hoje e há mais inscritos que em 2025

Os alunos que pediram reapreciação dos exames terão três dias para submeter a candidatura, após a divulgação dos resultados que acontece já esta sexta-feira, dia 7 de agosto.
Ensino Superior: candidaturas para a primeira fase terminam hoje e há mais inscritos que em 2025

Mais vistos

Destaques