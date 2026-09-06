Desembarque misterioso em Sesimbra: grupo de 30 pessoas foge antes da chegada das autoridades

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Um grupo de cerca de 30 pessoas terá desembarcado durante a madrugada deste domingo na praia da Foz, no Meco, em Sesimbra, depois de chegar ao local numa embarcação.
Segundo o Correio da Manhã, que avança a notícia, o alerta foi dado por um pescador, que comunicou às autoridades aquilo que tinha presenciado. A Polícia Marítima foi acionada e deslocou-se para a zona, mas os elementos do grupo terão abandonado o local entretanto.
As autoridades estão a realizar buscas por mar e em terra para tentar localizar as pessoas.
Autoridades continuam no local
Uma fonte oficial da Autoridade Marítima Nacional confirmou ao mesmo jornal que a embarcação será retirada da zona, permanecendo as autoridades no local enquanto prosseguem as diligências.
Existe ainda uma segunda testemunha que terá alertado as autoridades para a presença de 20 a 30 pessoas numa estrada. Contudo, essa pessoa ainda não foi localizada.
Até ao momento, não foram divulgados dados sobre a identidade das pessoas, a sua proveniência ou o motivo pelo qual terão chegado à costa de Sesimbra.
As autoridades continuam a procurar o grupo e a recolher informação que permita esclarecer as circunstâncias do desembarque.