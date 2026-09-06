domingo, 06 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Desembarque misterioso em Sesimbra: grupo de 30 pessoas foge antes da chegada das autoridades

Um pescador deu o alerta durante a madrugada depois de avistar um grupo numeroso junto à praia da Foz, no Meco. Quando a Polícia Marítima chegou ao local, as pessoas já tinham desaparecido e estão agora a ser procuradas.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Desembarque misterioso em Sesimbra: grupo de 30 pessoas foge antes da chegada das autoridades

Ajudou a condenar o atirador de Carcavelos. Testemunho em tribunal fez com que a vingança lhe batesse à porta duas vezes

Relacionados

GNR apreende 400 quilos de cocaína em Setúbal. Um homem foi detido

Avistados pelo menos oitos suspeitos, mas só um foi detido, os restantes conseguiram fugir a pé.
GNR apreende 400 quilos de cocaína em Setúbal. Um homem foi detido

Polícia Marítima apreende em Oeiras lancha rápida com 4.000 litros de combustível

A Polícia Marítima apreendeu uma lancha rápida à deriva em frente à praia de Santo Amaro de Oeiras. A embarcação estava sem tripulantes e tinha cerca de 100 jerricãs com 4.000 litros de combustível, além de alimentos e diverso equipamento
Polícia Marítima apreende em Oeiras lancha rápida com 4.000 litros de combustível

Corpo de homem resgatado na marina da Figueira da Foz. Populares viram-no a boiar

A operação de resgate foi comandada pela Polícia Marítima.
Corpo de homem resgatado na marina da Figueira da Foz. Populares viram-no a boiar

Um grupo de cerca de 30 pessoas terá desembarcado durante a madrugada deste domingo na praia da Foz, no Meco, em Sesimbra, depois de chegar ao local numa embarcação.

Segundo o Correio da Manhã, que avança a notícia, o alerta foi dado por um pescador, que comunicou às autoridades aquilo que tinha presenciado. A Polícia Marítima foi acionada e deslocou-se para a zona, mas os elementos do grupo terão abandonado o local entretanto.

As autoridades estão a realizar buscas por mar e em terra para tentar localizar as pessoas.

Autoridades continuam no local

Uma fonte oficial da Autoridade Marítima Nacional confirmou ao mesmo jornal que a embarcação será retirada da zona, permanecendo as autoridades no local enquanto prosseguem as diligências.

Existe ainda uma segunda testemunha que terá alertado as autoridades para a presença de 20 a 30 pessoas numa estrada. Contudo, essa pessoa ainda não foi localizada.

Até ao momento, não foram divulgados dados sobre a identidade das pessoas, a sua proveniência ou o motivo pelo qual terão chegado à costa de Sesimbra.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As autoridades continuam a procurar o grupo e a recolher informação que permita esclarecer as circunstâncias do desembarque.

Temas

Sesimbra
Desembarque
Polícia Marítima
Buscas
Pescador

Leia também

Desembarque misterioso em Sesimbra: grupo de 30 pessoas foge antes da chegada das autoridades

Um pescador deu o alerta durante a madrugada depois de avistar um grupo numeroso junto à praia da Foz, no Meco. Quando a Polícia Marítima chegou ao local, as pessoas já tinham desaparecido e estão agora a ser procuradas.
Desembarque misterioso em Sesimbra: grupo de 30 pessoas foge antes da chegada das autoridades

Madrugada trágica na A33: homem morre atropelado na zona do Montijo

O acidente aconteceu já depois da meia-noite, ao quilómetro 33 da autoestrada, no sentido Montijo/Casas Velhas. O óbito foi declarado no local, apesar da intervenção das equipas de emergência.
Madrugada trágica na A33: homem morre atropelado na zona do Montijo

Dois jovens morrem em violento despiste em Palmela

Um homem e uma mulher, descritos pelas autoridades como “muito jovens”, morreram este domingo de madrugada depois de o carro em que seguiam se ter despistado na Quinta do Anjo. Os óbitos foram declarados ainda no local.
Dois jovens morrem em violento despiste em Palmela

Mais vistos

Destaques