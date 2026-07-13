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Descobertas gravuras com cerca de 6 mil anos em Alfândega da Fé. Local podia ser antigo santuário solar

Arqueólogos identificaram representações do Sol gravadas na rocha que remontam ao Neolítico ou Calcolítico. O local poderá ter funcionado como um santuário e até como um calendário solar para as comunidades pré-históricas.
Redação
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Descobertas gravuras com cerca de 6 mil anos em Alfândega da Fé. Local podia ser antigo santuário solar
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Uma equipa de arqueólogos da Universidade do Minho descobriu, em Alfândega da Fé, um conjunto de gravuras rupestres com cerca de seis mil anos que poderá ajudar a compreender as crenças e os rituais das primeiras comunidades que habitaram a região.

A principal descoberta, segundo a agência Lusa, foi feita numa rocha conhecida como Olival do Soldado, onde foram identificadas várias representações do Sol, designadas por "soliformes", gravadas por incisão e datadas entre o quarto e o terceiro milénio antes de Cristo, correspondendo aos períodos do Neolítico ou Calcolítico.

Segundo a arqueóloga Ana Bettencourt, estas gravuras foram reutilizadas séculos mais tarde, já na Idade do Ferro, altura em que foram acrescentados "motivos em u", também encontrados na vizinha Fraga da Ferradura.

A investigadora considera que este local poderá ter funcionado como um santuário ligado ao culto religioso e, possivelmente, como um calendário solar.

"Tudo na arte rupestre, que eram santuários, tinha a ver com o mundo religioso destas populações, tem um sentido, quer o painel escolhido, que é a superfície da rocha, quer a localização exata dos motivos", explicou à agência Lusa.

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Os trabalhos arqueológicos permitiram ainda identificar novas gravuras e marcas interpretadas como "pegadas", associadas a percursos rituais até ao santuário.

As descobertas resultam de uma campanha realizada por alunos da Universidade do Minho, em parceria com o município de Alfândega da Fé. Além da limpeza das rochas, foram efetuados levantamentos tridimensionais e escavações arqueológicas, cujos resultados irão contribuir para o estudo e valorização deste património pré-histórico.

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