Desapareceu em Vendas Novas aos 13 anos e foi encontrada na Índia junto à fronteira com o Paquistão

Jovem esteve desaparecida durante vários semanas e acabou localizada a milhares de quilómetros de Portugal. Autoridades continuam a investigar as circunstâncias da viagem.

A jovem de 13 anos que desapareceu em Vendas Novas, no distrito de Évora, foi encontrada na Índia, a milhares de quilómetros de Portugal, numa zona próxima da fronteira com o Paquistão.

Segundo avança o Jornal de Notícias, Anaya Raj já regressou a Portugal, acompanhada pelo pai, que se deslocou ao país asiático para trazer a filha de volta para junto da família.

O caso continua, contudo, sob investigação da Polícia Judiciária de Évora, que procura esclarecer todos os contornos do desaparecimento e da deslocação da menor.

Desaparecimento mobilizou autoridades

Anaya Raj foi vista pela última vez na tarde de 27 de abril, nas proximidades da residência onde vive com a família há cerca de seis anos, em Vendas Novas.

O desaparecimento gerou preocupação entre familiares, amigos e habitantes da localidade alentejana, levando à mobilização das autoridades e à divulgação de alertas para tentar localizar a adolescente.

Durante vários dias, o paradeiro da jovem permaneceu desconhecido.

Terá planeado a viagem com o namorado

De acordo com informações recolhidas pelo Jornal de Notícias, a menor terá planeado a fuga com o namorado, embora as autoridades não tenham confirmado oficialmente os detalhes da investigação.

A localização da jovem na Índia surpreendeu familiares e investigadores, tendo em conta a distância entre o local do desaparecimento e o ponto onde acabou por ser encontrada.

As circunstâncias em que a adolescente saiu de Portugal e chegou ao país asiático continuam a ser apuradas.

Investigação prossegue

Apesar do regresso da jovem a Portugal, a Polícia Judiciária mantém a investigação aberta para determinar de que forma ocorreu a deslocação e se existiu o envolvimento de terceiros.

Até ao momento, as autoridades não divulgaram mais informações sobre o caso nem sobre eventuais responsabilidades criminais.

O desaparecimento de Anaya Raj tinha gerado grande preocupação na região, terminando agora com o regresso da jovem ao seio da família.