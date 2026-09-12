Depressão: o retrato de uma doença que ainda se esconde

A depressão afeta milhares de portugueses e continua a ser uma das principais preocupações no campo da saúde mental. Os dados não são animadores e é preciso ter em conta que nem todos os casos são reportados.

Os dados não são animadores. Há muitos anos que não o são. Portugal enfrenta uma crise silenciosa que o coloca na linha da frente dos indicadores europeus de saúde mental. Aliás, o nosso país é o país da União Europeia com a taxa mais elevada de depressão reportada.

Os mais recentes dados do Eurostat – de 2019 – mostram que 12,2% da população portuguesa com 15 ou mais anos vive com depressão crónica, um valor que ultrapassa largamente a média da União Europeia, fixada nos 7,2%.

A disparidade de género é um dos traços mais marcantes deste cenário: as mulheres são as principais afetadas, registando uma taxa de 16,4%, uma das maiores prevalências femininas de toda a Europa.

Sintomas em escalada

Embora os dados estruturais europeus apontem para uma base crónica de 12,2%, estudos nacionais recentes revelam que o sofrimento psicológico agudo afeta uma fatia muito maior da sociedade. Atualmente, entre 35% e 39,4% da população portuguesa reporta sintomas ativos de ansiedade e depressão.

O agravamento é visível nos casos clinicamente graves de depressão e ansiedade, que sofreram uma subida abrupta de mais de 7 pontos percentuais, atingindo 11,3% da população. Esta realidade atinge também de forma severa quem cuida: dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que Portugal tem a terceira taxa mais alta da Europa de depressão em profissionais de saúde, afetando 44% dos médicos e enfermeiros do país.

Aumento do consumo de antidepressivos

A evolução do consumo de medicamentos acompanha a dimensão do problema. Em 2025 foram dispensadas cerca de 13,8 milhões de embalagens de antidepressivos em Portugal continental, segundo dados do Infarmed divulgados em abril de 2026. Em 2015 tinham sido cerca de 7,6 milhões.

Em dez anos, o número de embalagens de antidepressivos aumentou, assim, 82%. A despesa associada a estes medicamentos passou de 33,7 milhões de euros, em 2015, para 63,6 milhões de euros em 2025, um crescimento de 89%.

No conjunto dos psicofármacos – incluindo antidepressivos, antipsicóticos e benzodiazepinas – foram dispensadas em 2025 cerca de 29,4 milhões embalagens, o equivalente a aproximadamente 80 mil por dia. O valor é o mais elevado da última década.

Os encargos do Serviço Nacional de Saúde com estes medicamentos rondaram 152 milhões de euros em 2025.

O aumento do consumo de antidepressivos não significa, por si só, que a prevalência da depressão tenha aumentado exatamente na mesma proporção. Os especialistas apontam também para maior capacidade de diagnóstico, procura mais precoce de ajuda e alterações nas práticas de tratamento. Os dados de consumo, por isso, mostram a dimensão da utilização de medicamentos, mas não permitem determinar quantas pessoas têm depressão.

Uma doença com um peso desigual

Os dados disponíveis traçam um padrão consistente: Portugal apresenta a maior proporção de depressão crónica autorreportada entre os países da União Europeia.

Nos cuidados de saúde primários, estudos recentes encontram igualmente valores elevados de perturbação depressiva, com uma predominância clara de mulheres e uma concentração significativa dos diagnósticos a partir dos 40 anos.

Entre médicos e enfermeiros, Portugal apresenta uma das prevalências de depressão mais elevadas da Europa, com 44% dos profissionais inquiridos a reportarem a doença. E, em paralelo, o consumo de antidepressivos aumentou 82% numa década.

Os números não permitem dizer que todos estes fenómenos tenham uma única causa, nem que o aumento da medicação corresponda diretamente a um aumento equivalente da doença. Permitem, contudo, uma conclusão: a depressão tem uma expressão particularmente elevada em Portugal e continua a representar um peso significativo para a população e para o Serviço Nacional de Saúde.

A nível mundial, os valores são igualmente alarmantes: pelos dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde, estima-se que cerca de 332 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Isto significa que quase 4% da população global vive com esta condição médica.

PS: Este trabalho foi realizado em parceria com a Johnson&Johnson e Hospital da Luz, com a colaboração da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Farmacêuticos e da Ordem dos Psicólogos, mas sem qualquer interferência editorial.



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