Depressão com características de outono pode trazer chuva forte e vento a Portugal no domingo

Portugal Continental poderá ser afetado no domingo por uma depressão com características pouco habituais no verão. O IPMA prevê chuva, por vezes intensa, vento forte e maior agitação marítima, com impacto mais significativo no Norte e Centro durante a próxima semana

Portugal Continental poderá ser afetado no próximo domingo por uma depressão com características pouco habituais para esta altura do ano, que deverá trazer chuva, vento e maior agitação marítima.

A previsão foi avançada esta quinta-feira à agência Lusa por Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que explicou que a depressão deverá passar a norte dos Açores antes de se aproximar do continente.

Os primeiros efeitos poderão fazer-se sentir já no final de sábado, caso o sistema se desloque mais rapidamente do que o previsto. Contudo, o cenário atualmente considerado mais provável aponta para a chegada da mudança do tempo no domingo.

“Esta depressão, que traz sistemas frontais associados, vai afetar-nos no início da próxima semana e, de facto, tem algumas características mais de outono”, explicou a meteorologista.

Chuva pode prolongar-se durante boa parte da próxima semana

Segundo Ângela Lourenço, a previsão aponta para uma alteração significativa do estado do tempo, com precipitação a partir de domingo e durante boa parte da semana seguinte.

A chuva poderá, em alguns períodos, ser intensa, sendo que o cenário atualmente previsto aponta para uma maior probabilidade de precipitação forte nas regiões Norte e Centro do país.

“Tudo indica que, a ser mais intensa, será mais para as regiões norte e centro do que para a região sul”, adiantou a meteorologista.

O IPMA está, contudo, a acompanhar a evolução da depressão, uma vez que a sua trajetória entre os Açores e o continente poderá sofrer alterações.

Vento e agitação marítima entre os principais impactos

Além da chuva, a passagem da depressão poderá provocar períodos de vento mais intenso e um aumento da agitação marítima.

Estes deverão ser, segundo o IPMA, os principais impactos associados à aproximação deste sistema meteorológico.

A meteorologista sublinha que ainda é necessário acompanhar a evolução da depressão para determinar com maior precisão a sua trajetória e os efeitos que poderá provocar em Portugal Continental.

Temperaturas sem grandes alterações nos próximos dias

Quanto às temperaturas, a descida mais significativa já ocorreu na quarta-feira e deverá prolongar-se esta quinta-feira, embora de forma menos acentuada.

Para sexta-feira e sábado poderão registar-se ligeiras subidas das temperaturas em algumas zonas, enquanto noutras os valores deverão manter-se relativamente estáveis.

Não são, para já, esperadas grandes variações térmicas nos próximos dias.

A previsão surge depois de, na terça-feira, o IPMA ter colocado os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra sob aviso laranja devido à previsão de tempo quente.