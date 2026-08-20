quinta-feira, 20 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Depressão com características de outono pode trazer chuva forte e vento a Portugal no domingo

Portugal Continental poderá ser afetado no domingo por uma depressão com características pouco habituais no verão. O IPMA prevê chuva, por vezes intensa, vento forte e maior agitação marítima, com impacto mais significativo no Norte e Centro durante a próxima semana
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Depressão com características de outono pode trazer chuva forte e vento a Portugal no domingo
Dreamstime

Criadora de conteúdos brasileira morre aos 33 anos após complicações de cirurgia plástica. Deixa três filhos

Portugal Continental poderá ser afetado no próximo domingo por uma depressão com características pouco habituais para esta altura do ano, que deverá trazer chuva, vento e maior agitação marítima.

A previsão foi avançada esta quinta-feira à agência Lusa por Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que explicou que a depressão deverá passar a norte dos Açores antes de se aproximar do continente.

Os primeiros efeitos poderão fazer-se sentir já no final de sábado, caso o sistema se desloque mais rapidamente do que o previsto. Contudo, o cenário atualmente considerado mais provável aponta para a chegada da mudança do tempo no domingo.

“Esta depressão, que traz sistemas frontais associados, vai afetar-nos no início da próxima semana e, de facto, tem algumas características mais de outono”, explicou a meteorologista.

Chuva pode prolongar-se durante boa parte da próxima semana

Segundo Ângela Lourenço, a previsão aponta para uma alteração significativa do estado do tempo, com precipitação a partir de domingo e durante boa parte da semana seguinte.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A chuva poderá, em alguns períodos, ser intensa, sendo que o cenário atualmente previsto aponta para uma maior probabilidade de precipitação forte nas regiões Norte e Centro do país.

“Tudo indica que, a ser mais intensa, será mais para as regiões norte e centro do que para a região sul”, adiantou a meteorologista.

O IPMA está, contudo, a acompanhar a evolução da depressão, uma vez que a sua trajetória entre os Açores e o continente poderá sofrer alterações.

Vento e agitação marítima entre os principais impactos

Além da chuva, a passagem da depressão poderá provocar períodos de vento mais intenso e um aumento da agitação marítima.

Estes deverão ser, segundo o IPMA, os principais impactos associados à aproximação deste sistema meteorológico.

A meteorologista sublinha que ainda é necessário acompanhar a evolução da depressão para determinar com maior precisão a sua trajetória e os efeitos que poderá provocar em Portugal Continental.

Temperaturas sem grandes alterações nos próximos dias

Quanto às temperaturas, a descida mais significativa já ocorreu na quarta-feira e deverá prolongar-se esta quinta-feira, embora de forma menos acentuada.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para sexta-feira e sábado poderão registar-se ligeiras subidas das temperaturas em algumas zonas, enquanto noutras os valores deverão manter-se relativamente estáveis.

Não são, para já, esperadas grandes variações térmicas nos próximos dias.

A previsão surge depois de, na terça-feira, o IPMA ter colocado os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra sob aviso laranja devido à previsão de tempo quente.

Temas

IPMA
Portugal Continental
Depressão no domingo
Chuva intensa
Vento forte

Leia também

Depressão com características de outono pode trazer chuva forte e vento a Portugal no domingo

Portugal Continental poderá ser afetado no domingo por uma depressão com características pouco habituais no verão. O IPMA prevê chuva, por vezes intensa, vento forte e maior agitação marítima, com impacto mais significativo no Norte e Centro durante a próxima semana
Depressão com características de outono pode trazer chuva forte e vento a Portugal no domingo

Barragens: Fisco avança com cobrança de 335 milhões à EDP e ameaça via coerciva

O Ministério das Finanças confirmou que a Autoridade Tributária já notificou as empresas envolvidas na venda das barragens em 2020 para pagarem os impostos em falta. O Governo assegura que não há risco de caducidade e avançará para a cobrança coerciva caso os valores não sejam liquidados
Barragens: Fisco avança com cobrança de 335 milhões à EDP e ameaça via coerciva

Novo ano letivo: ensino secundário começa mais tarde e há novas regras para os telemóveis nas escolas

O regresso à escola vai trazer algumas mudanças para alunos, pais e professores, desde as regras dentro da sala de aula até à organização do calendário escolar.
Novo ano letivo: ensino secundário começa mais tarde e há novas regras para os telemóveis nas escolas

Mais vistos

Destaques