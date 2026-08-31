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Depois do tempo fresco, os termómetros vão disparar: temperaturas sobem 12 graus

O calor vai regressar em força a Portugal continental depois de vários dias de temperaturas mais baixas. Entre quarta e quinta-feira, os termómetros podem subir até 12 graus em algumas regiões e chegar aos 42 ºC no interior.
Redação
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Depois do tempo fresco, os termómetros vão disparar: temperaturas sobem 12 graus
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Quem se habituou aos dias mais frescos do final de agosto vai voltar a sentir o verão a partir desta quarta-feira. A temperatura máxima vai subir de forma acentuada em Portugal continental e, em algumas zonas, a diferença poderá variar entre 10 a 12 graus em apenas dois dias.

O aumento será mais expressivo entre quarta e quinta-feira, com o interior do país a concentrar os valores mais elevados. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), algumas regiões poderão atingir entre 40 e 42 ºC.

A mudança no estado do tempo está associada à influência de um anticiclone que se posicionará a noroeste da Península Ibérica. Esta configuração, combinada com um vale depressionário que se estende do Norte de África, vai favorecer a entrada de uma massa de ar mais quente.

Quarta-feira marca início da subida

Na quarta-feira, 2 de setembro, a subida da temperatura máxima já será percetível, sobretudo nas regiões do interior Norte e Centro. O IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, embora possa haver alguma nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro.

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A subida será ainda mais evidente no dia seguinte.

Na quinta-feira, 3 de setembro, a previsão aponta para máximas entre 34 e 38 ºC na generalidade do território. No entanto, as regiões situadas a sul da Serra da Estrela, incluindo o Vale do Tejo, a Beira Baixa e o Alentejo, poderão atingir valores entre 40 e 42 ºC.

No litoral, o calor será menos intenso devido à influência marítima. As temperaturas deverão variar, em geral, entre os 25 e os 31 ºC, embora possam ser mais elevadas na faixa costeira do Sul.

Subida também nas temperaturas mínimas

O calor não vai fazer-se sentir apenas durante o dia. As temperaturas mínimas também deverão subir, sobretudo nas regiões Centro e Sul, com uma subida mais acentuada prevista para quinta-feira.

Ainda assim, este episódio deverá ser relativamente curto. A previsão aponta para uma mudança do cenário a partir de sexta-feira, quando as temperaturas começarão a baixar no litoral e na metade ocidental do território.

"A mínima também deverá subir e com uma subida relativamente acentuada nas regiões centro sul, mas apenas no dia 3, quinta-feira, e isto é um episódio temporário. Vamos ter já uma tendência para descida da temperatura na sexta-feira no litoral ou na metade ocidental do território do continente, mas não desce o mesmo que subiu nos dias anteriores”, explicou à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

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A descida, contudo, não deverá apagar imediatamente toda a subida registada nos dias anteriores.

Poeiras do Norte de África podem chegar ao Sul

A alteração das condições atmosféricas poderá trazer também outro fenómeno.

De acordo com a meteorologista do IPMA, existe a possibilidade de concentração de poeiras provenientes do Norte de África nas regiões mais a sul do país durante quinta-feira.

Não está prevista precipitação associada a esta mudança. Até terça-feira, poderá ainda ocorrer alguma nebulosidade temporária antes da entrada da massa de ar mais quente.

O cenário previsto representa, assim, uma mudança rápida depois de uma fase de temperaturas mais baixas para a época: em menos de 48 horas, algumas regiões poderão passar de valores relativamente amenos para máximas na ordem dos 40 graus.

Temas

Portugal
Temperatura
Calor
Subida
Massa de ar quente

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