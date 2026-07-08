Depois do Mundial, avião da Força Aérea fez 760 quilómetros adicionais para transportar Luís Montenegro

O Falcon 900 da Força Aérea Portuguesa realizou o mesmo trajeto duas vezes para ir buscar o primeiro-ministro a Istambul, e depois levá-lo à conferência em Ancara.

O avião Falcon 900 da Força Aérea Portuguesa terá realizado um percurso adicional de cerca de 760 quilómetros para transportar o primeiro-ministro, Luís Montenegro, até à cimeira da NATO, depois de o chefe do Governo ter assistido ao jogo de Portugal no Campeonato do Mundo, nos Estados Unidos, na segunda-feira.

A informação foi avançada pelo Correio da Manhã, que refere que a aeronave descolou da Base Aérea de Figo Maduro com destino a Ancara, na Turquia, onde deixou a restante comitiva portuguesa que participou na reunião da Aliança Atlântica.

Luís Montenegro não seguiu nesse voo, uma vez que se encontrava em Dallas, para assistir ao encontro entre Portugal e Espanha. Após o jogo, o primeiro-ministro viajou diretamente para Istambul.

Perante essa alteração ao plano inicial, o Falcon 900 deslocou-se de Ancara rumo a Istambul para recolher o chefe do Governo, e depois seguiu novamente para Ancara, onde decorre a Cimeira da NATO. O trajeto entre as duas cidades corresponde a cerca de 760 quilómetros, percurso que terá sido efetuado exclusivamente para assegurar o transporte de Luís Montenegro.

“Por razões de segurança, o espaço aéreo de Ancara encontra-se encerrado a voos comerciais permitindo apenas voos militares e de Estado, o que obrigou a que esse voo tivesse de ser militar”, confirmou o gabinete de Montenegro ao Correio da Manhã, citado pelo Observador.