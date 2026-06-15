segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Depois do calor, chegam as trovoadas: veja onde a chuva forte vai marcar o dia

O tempo vai mudar em algumas regiões do país esta segunda-feira. Cinco distritos estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros intensos e trovoadas, enquanto o risco de incêndio continua elevado em dezenas de concelhos
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Depois do calor, chegam as trovoadas: veja onde a chuva forte vai marcar o dia

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

Relacionados

Em Espanha introduziram bisontes para travar incêndios. Será que a ideia faz sentido para Portugal?

Um projeto-piloto em Castela coloca uma manada em semiliberdade para gerir vegetação e prevenir fogos. A controvérsia científica que gerou é a mesma que paira sobre os planos de rewilding no interior português.
Em Espanha introduziram bisontes para travar incêndios. Será que a ideia faz sentido para Portugal?

Portugal viveu extremos em 2025: calor mortal, seca meteorológica e chuva acima da média

Calor sufocante, chuvas intensas e fenómenos extremos: 2025 trouxe de tudo a Portugal. O relatório europeu confirma agora que foi um dos anos mais imprevisíveis e severos das últimas décadas.
Portugal viveu extremos em 2025: calor mortal, seca meteorológica e chuva acima da média

"As coisas podem correr muito mal": especialistas alertam FIFA para calor extremo no Mundial 2026 que pode colocar jogadores em risco

A carta foi assinada por especialistas internacionais em saúde, clima e desempenho desportivo, afirmando que as diretrizes do orgão que tutela o futebol não estão em sintonia com as evidências científicas.
"As coisas podem correr muito mal": especialistas alertam FIFA para calor extremo no Mundial 2026 que pode colocar jogadores em risco

Depois de dias marcados pelo calor, a instabilidade atmosférica regressa ao território continental. A previsão aponta para aguaceiros por vezes fortes e trovoadas no interior Norte e Centro, levando o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar cinco distritos sob aviso amarelo.

Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco são as regiões abrangidas pelo alerta, que estará em vigor esta segunda-feira entre as 12h00 e as 21h00.

Segundo o IPMA, a previsão para o continente aponta para céu pouco nublado ou limpo durante a manhã, mas com aumento da nebulosidade no interior ao longo da tarde, período em que poderão ocorrer aguaceiros localmente fortes acompanhados de trovoada.

Onde são esperadas as trovoadas e a chuva mais intensa?

A instabilidade deverá concentrar-se sobretudo nas zonas do interior Norte e Centro, onde estão previstos aguaceiros por vezes fortes e trovoadas frequentes e dispersas.

O vento deverá soprar fraco a moderado de noroeste, podendo tornar-se temporariamente mais intenso nas terras altas a partir do final da tarde.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O aviso amarelo é o nível mais baixo de uma escala de três graus de alerta meteorológico e é emitido quando existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições atmosféricas.

O calor vai continuar em Portugal?

Apesar da chegada das trovoadas a algumas regiões, as temperaturas vão manter-se elevadas no Sul do país.

O IPMA prevê uma pequena descida da temperatura no Norte e Centro e uma ligeira subida das máximas na região Sul, mais significativa na costa sul do Algarve.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 14 graus Celsius na Guarda e os 18 graus em Lisboa. Já as máximas deverão oscilar entre os 21 graus em Aveiro e os 34 graus em Évora.

Que concelhos estão em maior risco de incêndio?

O cenário meteorológico mantém uma preocupação adicional: o perigo de incêndio rural continua elevado em várias zonas do país.

De acordo com os dados disponibilizados pelo IPMA, 22 concelhos apresentam esta segunda-feira perigo muito elevado de incêndio rural.

No distrito de Faro estão incluídos Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira. Em Santarém, o nível muito elevado abrange Chamusca, Vila Nova da Barquinha, Tomar, Ourém, Alcanena e Ferreira do Zêzere.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A lista inclui ainda concelhos dos distritos de Leiria, Coimbra, Castelo Branco e Bragança, como Batalha, Marinha Grande, Alvaiázere, Ansião, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Penela, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra, Vila de Rei, Bragança e Mogadouro.

O risco de incêndio pode aumentar nos próximos dias?

A previsão aponta para um agravamento do perigo de incêndio rural a partir de quarta-feira, mantendo-se elevado pelo menos até ao final da semana.

O índice definido pelo IPMA tem cinco níveis, entre reduzido e máximo, e resulta da combinação de fatores como temperatura do ar, humidade relativa, vento e precipitação registada nas 24 horas anteriores.

Além dos concelhos em perigo muito elevado, existem ainda vários distritos com zonas classificadas com perigo elevado, incluindo Faro, Beja, Évora, Lisboa, Leiria, Santarém, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.

Temas

Trovoadas Portugal
Chuva Forte Norte
Aviso Amarelo Portugal
Previsão Meteorológica
Risco Incêndio Portugal

Leia também

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Mais vistos

Destaques