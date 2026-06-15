Depois do calor, chegam as trovoadas: veja onde a chuva forte vai marcar o dia

O tempo vai mudar em algumas regiões do país esta segunda-feira. Cinco distritos estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros intensos e trovoadas, enquanto o risco de incêndio continua elevado em dezenas de concelhos

Depois de dias marcados pelo calor, a instabilidade atmosférica regressa ao território continental. A previsão aponta para aguaceiros por vezes fortes e trovoadas no interior Norte e Centro, levando o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar cinco distritos sob aviso amarelo.

Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco são as regiões abrangidas pelo alerta, que estará em vigor esta segunda-feira entre as 12h00 e as 21h00.

Segundo o IPMA, a previsão para o continente aponta para céu pouco nublado ou limpo durante a manhã, mas com aumento da nebulosidade no interior ao longo da tarde, período em que poderão ocorrer aguaceiros localmente fortes acompanhados de trovoada.

Onde são esperadas as trovoadas e a chuva mais intensa?

A instabilidade deverá concentrar-se sobretudo nas zonas do interior Norte e Centro, onde estão previstos aguaceiros por vezes fortes e trovoadas frequentes e dispersas.

O vento deverá soprar fraco a moderado de noroeste, podendo tornar-se temporariamente mais intenso nas terras altas a partir do final da tarde.

O aviso amarelo é o nível mais baixo de uma escala de três graus de alerta meteorológico e é emitido quando existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições atmosféricas.

O calor vai continuar em Portugal?

Apesar da chegada das trovoadas a algumas regiões, as temperaturas vão manter-se elevadas no Sul do país.

O IPMA prevê uma pequena descida da temperatura no Norte e Centro e uma ligeira subida das máximas na região Sul, mais significativa na costa sul do Algarve.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 14 graus Celsius na Guarda e os 18 graus em Lisboa. Já as máximas deverão oscilar entre os 21 graus em Aveiro e os 34 graus em Évora.

Que concelhos estão em maior risco de incêndio?

O cenário meteorológico mantém uma preocupação adicional: o perigo de incêndio rural continua elevado em várias zonas do país.

De acordo com os dados disponibilizados pelo IPMA, 22 concelhos apresentam esta segunda-feira perigo muito elevado de incêndio rural.

No distrito de Faro estão incluídos Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira. Em Santarém, o nível muito elevado abrange Chamusca, Vila Nova da Barquinha, Tomar, Ourém, Alcanena e Ferreira do Zêzere.

A lista inclui ainda concelhos dos distritos de Leiria, Coimbra, Castelo Branco e Bragança, como Batalha, Marinha Grande, Alvaiázere, Ansião, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Penela, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra, Vila de Rei, Bragança e Mogadouro.

O risco de incêndio pode aumentar nos próximos dias?

A previsão aponta para um agravamento do perigo de incêndio rural a partir de quarta-feira, mantendo-se elevado pelo menos até ao final da semana.

O índice definido pelo IPMA tem cinco níveis, entre reduzido e máximo, e resulta da combinação de fatores como temperatura do ar, humidade relativa, vento e precipitação registada nas 24 horas anteriores.

Além dos concelhos em perigo muito elevado, existem ainda vários distritos com zonas classificadas com perigo elevado, incluindo Faro, Beja, Évora, Lisboa, Leiria, Santarém, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.